У Миколаєві зґвалтували 12-річну дівчинку в центрі міста

У центрі Миколаєва в ніч на четвер, 14 червня, двоє молодиків зґвалтували 12-річну дівчинку.

Як повідомляє прес-служба місцевої поліції, повідомив про злочин житель одного з будинків.

Він розповів, що вночі, повертаючись додому, побачив, як йшла нетвереза ​​дівчина в закривавленому одязі, а двоє невідомих тікали.

Правоохоронці, дізнавшись від дівчини, що вона разом з кривдниками заходила в торговельний заклад, переглянули відеозаписи з камер спостереження.

Через деякий час підозрюваних вдалося знайти і затримати.

Зі слів затриманих і 12-річної дівчини, вони познайомилися в парку в центрі міста, разом розпивали алкогольні напої. Потім, закупивши ще алкоголю, вирушили в найближчий двір багатоповерхівок.

Там двоє зловмисників скористалися станом постраждалої і зробили стосовно неї насильницькі дії, третьому чоловікові завадили перехожі.

Слідчі Центрального відділу поліції розслідують обставини кримінального провадження, розпочатого за ч.4 ст.152 КК України (зґвалтування), що карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, напередодні в Кривому Розі затримали подружню пару, яка гвалтувала свою 4-річну доньку.