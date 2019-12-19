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19 грудня • оновлено в 13:10
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У Миколаєві таксист обстріляв пасажира: всі подробиці

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У Миколаєві водій таксі влаштував стрілянину через конфлікт із пасажиром, у результаті якого той отримав непроникаюче поранення в область живота.

Інцидент трапився ввечері 18 грудня, про нього правоохоронцям сповістила дружина потерпілого. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

За словами жінки, біля під'їзду будинку її чоловік зробив зауваження водію таксі через його неадекватну поведінку, після чого між ними виникла сварка.

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У Миколаєві таксист обстріляв пасажира через конфлікт

У Миколаєві таксист обстріляв пасажира через конфлікт

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"Під час конфлікту таксист дістав із автомобіля, попередньо, пістолет травматичної дії і здійснив постріл. Потерпілого чоловіка доставили до медичного закладу з непроникаючим пораненням в область живота", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 32-річного таксиста доставили до відділку поліції, де наразі він дає свідчення. Зброю ж, яка зареєстрована на нього, вилучено для направлення на експертне дослідження.

Правоохоронці кваліфікували подію за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство), йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах місцеві таксисти заблокували автомобіль нової служби таксі. Вони погрожували водію і звинувачували його в демпінгу.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Кримінал
Місце
Україна Миколаїв
Теги
стрілянина конфлікт розслідування
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