У Миколаєві таксист обстріляв пасажира: всі подробиці

У Миколаєві водій таксі влаштував стрілянину через конфлікт із пасажиром, у результаті якого той отримав непроникаюче поранення в область живота.

Інцидент трапився ввечері 18 грудня, про нього правоохоронцям сповістила дружина потерпілого. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

За словами жінки, біля під'їзду будинку її чоловік зробив зауваження водію таксі через його неадекватну поведінку, після чого між ними виникла сварка.

У Миколаєві таксист обстріляв пасажира через конфлікт profile.ru

"Під час конфлікту таксист дістав із автомобіля, попередньо, пістолет травматичної дії і здійснив постріл. Потерпілого чоловіка доставили до медичного закладу з непроникаючим пораненням в область живота", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 32-річного таксиста доставили до відділку поліції, де наразі він дає свідчення. Зброю ж, яка зареєстрована на нього, вилучено для направлення на експертне дослідження.

Правоохоронці кваліфікували подію за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство), йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах місцеві таксисти заблокували автомобіль нової служби таксі. Вони погрожували водію і звинувачували його в демпінгу.

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