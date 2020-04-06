У Миколаєві стріляли у кримінального авторитета "Мультика"

У Миколаєві пострілом в голову поранили бізнесмена Михайла Титова, який також відомий на прізвисько "Мультик".

Як повідомляє OBOZREVATEL, стрілянина сталася в у дворі офісного центру "Техноконтракт" в центрі міста.

Місцеве видання "Новости-N" пише, працівники автомийки почули кілька пострілів і вибігли на вулицю. Перед будівлею вони побачили людину, що лежала в калюжі крові на асфальті. Пораненого терміново на приватному авто доставили в місцеву лікарню.

Стрілянина у Миколаєві

Повідомляється, що злочинець втік на автомобілі темного кольору з європейськими номерами реєстрації. У місті оголошено план "Перехоплення".

На даний момент на місці злочину працюють поліцейські, проводяться слідчі дії. На місці події також знайдені кілька гільз калібру 9 мм.

Стрілянина у Миколаєві

В ГУ НПУ Миколаївській області повідомили, що розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 "Замах на умисне вбивство" КК. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

У Миколаєві стріляли в Михайла Титова

У Миколаєві стріляли в Михайла Титова

У Миколаєві стріляли в Михайла Титова

У Миколаєві стріляли в Михайла Титова

У Миколаєві стріляли в Михайла Титова

У Миколаєві стріляли в Михайла Титова

У Миколаєві стріляли в Михайла Титова

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