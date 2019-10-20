У Миколаєві сталася смертельна ДТП з поліцейськими: фото

У Миколаєві 19 жовтня автомобіль Opel Vectra з двома співробітниками поліції розбився в ДТП, один з поліцейських загинув.

Як повідомляє "ДТП України" в Facebook, загиблим виявився патрульний 2-го батальйону управління патрульної поліції Миколаївській області сержант Ігор Озеров.

Пізно увечері 19 жовтня він зі своїм товаришем патрульним Сергієм Афанасьєвим їхали на власному авто. Афанасьєв не впорався з керуванням і потрапив у ДТП.

25-річний Ігор Озеров, який перебував на пасажирському сидінні, помер, а його колегу госпіталізували з травмами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 жовтня в Дніпрі в ДТП загинув співробітник поліції. Його авто вилетіло на зустрічну смугу, де на великій швидкості протаранило три машини. Поліцейський помер на місці, ще четверо осіб госпіталізували.

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