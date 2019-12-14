У Миколаєві за дивних обставин померли далекобійники: ще 3 в лікарні

У Миколаєві в суботу, 14 грудня, в мікрорайоні Варварівка померли двоє далекобійників, ще троє водіїв потрапили в лікарню.

Усі вони вживали алкоголь та їжу в придорожньому кафе на вулиці Одеське шосе. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Близько 20:00 до копів надійшло повідомлення від лікарів про смерть 54-річного далекобійника. Під час огляду вантажного автомобіля виявили мертвим і його 38-річного напарника.

Також "швидка" забрала трьох далекобійників віком 33, 38 і 57 років, один із них у важкому стані. Усі водії переважно з Вінницької та Чернігівської областей.

Попередньо зі слів свідків встановлено, що чоловіки вживали алкоголь і їли в придорожньому кафе. Зразки продуктів харчування і спиртних напоїв будуть направлені на експертизу.

Поліція почала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство"), як того вимагає процедура в подібних випадках. Обставини та причини трагедії з'ясовуються.

Ілюстрація. Далекобійники Конкурент

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Миколаєві 11-річний хлопчик викинувся з вікна 9-го поверху через небажання робити домашнє завдання.

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