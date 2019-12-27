У Миколаєві помер чоловік після суперечки в облраді: з'явилося відео сутички

У мережі з'явилося відео суперечки під стінами Миколаївської облради, після якої один із її ініціаторів помер.

Також чоловік, який представляв другу сторону сварки, розповів про причини і подробиці конфлікту, пишуть "Новости N" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами оповідача, 25 грудня після закінчення сесії облради жителька села Новопетрівське Новоодеського району схопила його за одяг і почала тягнути з кабінету на вулицю, пояснюючи це тим, що їй необхідно поговорити.

"Ідучи сходами, вона наполегливо вимагала, щоб я надав їй пояснення щодо своєї позиції стосовно створення ОТГ. Я їй повідомив, що свою думку виклав у позовній заяві до адміністративного суду і пояснення надаватиму безпосередньо суду. Дійшовши вже до виходу, моя односелиця продовжувала тиснути на мене з метою отримання пояснень. В цей час ми вже переступили поріг, і я їй повідомив, що "відповідно до частини 1 статті 19 Конституції України, я не зобов'язаний давати тобі пояснень", – розповідає чоловік.

Після цього до нього почав чіплятися незнайомий чоловік через те, що він звернувся до жінки на "ти". Крім того, він почав погрожувати опоненту фізичною розправою, а також нецензурно лаявся і ображав.

"Відчувши себе в небезпеці, я увімкнув мобільний телефон і почав фіксувати події на відео, відійшовши убік. У цей час моя односелиця почала від мене вимагати, щоб я сховався, мотивуючи це тим, що у її друга є якась довідка про те, що він ветеран війни і йому за його дії нічого не буде", – згадує чоловік.

Чоловік, який влаштував суперечку і помер після неї (праворуч) Скріншот відео

Він уточнив, що невідомий почав виявляти агресію щодо нього і погрожувати, тому йому довелося звернутися по допомогу до працівників поліції, які в той час перебували на першому поверсі у приміщенні облради. Всіх учасників конфлікту на двох патрульних автомобілях доправили у райвідділ поліції.

"Прибувши до відділу поліції, моя односелиця разом зі своїм другом зайшли приблизно через пів хвилини за нами, далі мене супроводили до дільничного інспектора для надання пояснень. Приблизно через пів години я вийшов із відділу поліції й біля входу вже стояла карета швидкої допомоги, але що трапилося, мені було невідомо", – каже очевидець.

"Про те, що цей невідомий мені чоловік помер, мені стало відомо приблизно за півтори-дві години, коли я знову відвідав відділ поліції, щоб отримати талон про реєстрацію своєї заяви. Тоді працівниця поліції, видаючи мені талон, одночасно повідомила про те, що поліція не зможе притягнути до відповідальності цю людину у зв'язку з її смертю", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в поліції розповіли, що чоловік, який згодом помер, почав скаржитися на погане самопочуття, коли приїхав до відділку. Йому викликали швидку, однак дорогою до лікарні він помер.

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