У Миколаєві підлітки з лайкою загасили вічний вогонь: їх спіймали і змусили вибачитися. Відео

У Миколаєві розшукали трьох неповнолітніх хлопців, які загасили і плювали у вічний вогонь у сквері імені 68-ми десантників.

Свої дії підлітки зняли на відео. 25 липня кадри були опубліковані в одному з місцевих пабліків, повідомляється на сайті ГУ Нацполіції області (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"За лічені хвилини правоохоронці встановили особи усіх учасників події – це місцеві жителі 14, 15 і 17 років", – відзвітували копи.

Як видно на відео, хлопці глузували, використовуючи нецензурну лексику. Один із них сказав: "Вічний вогонь – не вічний".

Скрін відео

Двоє підлітків поки не досягли віку, з якого настає адмінвідповідальність. За їх дії будуть відповідати батьки. Складено адміністративний матеріал за ст. 184 КУпАП, на 17-річного вандала – за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Двоє неповнолітніх публічно вибачилися перед миколаївцями. Третій учасник події знаходиться в лікарні.

"Я готовий понести будь-яке покарання, аж до того, щоб помити пам'ятник. Все, що скажуть зробити, я готовий зробити. Мені соромно, що я покликав хлопців і запропонував це зробити, а ще висловлювався дуже негарно. Я вибачаюся за те, що взагалі був такий інцидент", – сказав 17-річний хлопець.

"Я усвідомлюю, що погано вчинив, некрасиво зробив і доведеться понести якесь покарання. Соромно перед усіма за те, що я зробив", – вибачився інший учасник подій.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Лисичанську Луганської області вандали осквернили пам'ятник загиблим українським військовослужбовцям, які звільняли місто від російських окупантів шість років тому.