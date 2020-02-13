У Миколаєві патрульні спіймалися на гарячому під час збуту наркотиків: фото

У Миколаєві співробітники внутрішньої безпеки Національної поліції викрили двох патрульних поліцейських, які збували наркотики.

Про це повідомляє в четвер, 13 лютого, пресслужба Нацполіціі (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що Департамент внутрішньої безпеки був сповіщений про те, що деякі патрульні причетні до торгівлі наркотичними засобами. Поліцейських 24 і 27 років викрили у збуті в своєму колі.

У Миколаєві патрульні спіймалися на збуті наркотиків Пресслужба Нацполіціі

У результаті детективи територіального управління Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів.

Співробітники ДВБ, ДБР і прокуратури затримали підозрюваних відразу після того, як вони продали чергову партію марихуани. За місцем проживання патрульних відбулися обшуки, а самих поліцейських помістили в СІЗО.

У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на термін 6-10 років.

У Миколаєві патрульні торгували марихуаною Пресслужба Нацполіціі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові затримали оперуповноваженого сектору з боротьби з наркотиками і співробітника поліції, які продавали заборонені речовини судимим і залежним людям. А на Черкащині співробітник виправної колонії збував наркотики ув'язненим.

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