Били ногами по голові: в Миколаєві пасажири автобуса розв'язали жорстоку бійку. Відео розбірок

У Миколаєві сталася бійка в міському автобусі: двоє хлопців жорстоко побили пасажира за те, що той зробив їм зауваження.

У конфлікт втрутилися пасажири і контролер із водієм. Після інциденту кривдники втекли, їх розшукує поліція, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Контролер Олександр розповів, що ввечері під час рейсу в автобус зайшла компанія хлопців і дівчат. Вони вели себе зухвало, один із них безперестанку кричав. Пасажир зробив зауваження, після чого розгорівся конфлікт.

Нападники били пасажира ногами по голові. Бійку кинулися розбороняти жінки, а водій зупинив автобус і відкрив двері.

"Агресивні дуже. Все, що завгодно, може бути у людей у кишені – гранати або ще щось. Я, щоб убезпечити пасажирів, вирішив відкрити двері та випустити пасажирів", – розповів водій автобуса Віктор Колесник.

Бійка в автобусі в Миколаєві Скрін відео

Хлопці всією компанією відразу ж втекли. "Опис громадян, які, ймовірно, наносили тілесні ушкодження, були передані всім вільним патрулям. На жаль, нікого не знайшли", – розповів представник патрульної поліції Миколаєва Віталій Душко.

Першу допомогу пасажирові надав водій. Потім потерпілого забрала швидка. Зараз чоловік вдома на лікарняному, він написав заяву в поліцію.

"Зазначеним особам загрожує покарання у вигляді штрафу або виправних робіт до одного року", – уточнила прессекретарка ГУ НП у Миколаївській області Світлана Тараненко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, епічна бійка маршрутників паралізувала центр Одеси. Через конфлікт двох чоловіків на дорозі в годину пік утворився гігантський затор.

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