У Миколаєві пасажир побив водія автобуса: за чоловіка ніхто не заступився

У Миколаєві пасажир із кулаками накинувся на водія автобуса просто під час руху через те, що той проїхав потрібну йому зупинку.

Чоловіка з розбитим обличчям відправили до лікарні, йому наклали шви. Про інцидент, який трапився 10 серпня на маршруті №51, повідомило місцеве видання "Преступности. НЕТ", посилаючись на слова доньки потерпілого.

Зокрема, вона стверджує, що під час конфлікту ніхто з пасажирів не заступився за її батька і навіть відмовився свідчити. Водночас багато вимагали повернути кошти за проїзд, адже після побоїв водій далі їхати не зміг.

"Лише один хлопець залишився дати свідчення. Проте всі вимагали повернути гроші за проїзд! А далі наша поліція навіть не викликала швидку допомогу, лише дала вказівки, куди, на яку експертизу їхати", – обурилася дівчина.

За її словами, батьку з розбитим обличчям і залитими кров'ю очима довелося самому їхати до поліційного відділку, після – на перевірку щодо вмісту алкоголю в крові, й лише згодом – до лікарні швидкої допомоги.

Побитий пасажиром водій (news.pn)

Директор КП "Миколаївпастранс", якому належить маршрут, Олексій Ушаков запевнив, що водій мав право не зупинятися. Мовляв, усі місця для сидіння в автобусі були зайняті, а стоячих пасажирів не беруть, згідно з умовами карантину. Зупинки робилися лише на вимогу.

"Після зупинки "Автовокзал" до водія підійшов один із пасажирів і запитав, чому той не зупинився. На що він відповів, що ніхто не просив зробити зупинку на "Автовокзалі". Після цього чоловік ударив водія", – йдеться в повідомленні.

Керівництво підприємства написало про інцидент заяву до поліції Миколаївщини. Там попередньо справу кваліфікували за статтею "Легкі тілесні ушкодження".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі водій побив битою чоловіка, який переводив бабусю через дорогу.