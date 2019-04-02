У Миколаєві на сміттєвому полігоні виявили розчленовану жінку: фото і відео 18+

У Миколаєві на міському сміттєвому полігоні виявили розчленовані частини тіла жінки. Останки були знайдені вранці 2 квітня.

Територію обстежили кінологи, експерти та оперативники, повідомили в прес-службі поліції в Миколаївській області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Звернулися співробітниці миколаївського полігону твердих побутових відходів з інформацією про те, що знайшли в смітті фрагменти тіла. Співробітники слідчо-оперативної групи знайшли нижні кінцівки", – уточнили в поліції.

У Миколаєві знайшли останки жінки Novosti-N

Крім ніг, також були знайдені деякі внутрішні органи, пише місцеве ЗМІ "Преступности нет" із посиланням на власні джерела серед правоохоронців. Особа загиблої встановлюється.

У Миколаєві знайшли останки жінки Novosti-N

Як писав OBOZREVATEL, у грудні в Києві виявили труп літньої жінки в заваленій сміттям квартирі. Рятувальникам довелося кілька годин розгрібати завали, щоб дістати тіло.

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