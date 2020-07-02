У Миколаєві на похоронах дружини депутата рідні загиблої накинулися на вдівця з криками "Вбивця!" – ЗМІ

У середу, 1 липня, в Миколаєві під час похорону дружини депутата місцевої облради Христини Івануни виник конфлікт між чоловіком і родичами покійної.

Як повідомляє видання "Новости-N", посилаючись на слова учасників траурної церемонії, мати і брат загиблої нібито накинулися на депутата Івана Івануну з криками "Вбивця!".

"Близькі покійної накинулися на чоловіка з такою люттю, що присутнім ніяк не вдавалося їх відтягнути. Багато хто стверджує, що в панувала плутанині прозвучало кілька ударів, схожих на постріли, проте, хто стріляв, і чи була взагалі стрілянина, так і залишилося нез'ясованим" , – написали у виданні.

За інформацією ЗМІ, після того, як присутні змогли зупинити конфлікт, Івануна покинув зал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина депутата Миколаївської обласної ради Ігоря Івануни загинула від пострілу в голову з травматичного зброї. Сам чоловік заявив, що вона вчинила самогубство.