У Миколаєві маршрутник напав із матами на пасажирку через зауваження про маску. Відео

У Миколаєві водій маршрутки, який перебував за кермом без маски, напав на пасажирку у відповідь на зауваження.

Інцидент стався з маршрутником, який працював на автобусі №17. Чоловік намагався вихопити телефон із рук дівчини, яка почала його знімати, а також пішов за нею до будинку. Відповідні ролики Маргарита Івко опублікувала в Instagram (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Дівчина зайшла в автобус в масці й побачила, що водій, як і багато пасажирів, знаходяться в салоні без захисних пов'язок. Вона розповіла, що підійшла до водія і запитала, де його маска, після чого сіла на вільне місце.

Вже на зупинці водій гукнув до дівчини й почав обурюватися. Та зняла держномер маршрутки на камеру, а водій, за словами потерпілої, "фактично підняв на неї руку".

Він також пішов до воріт її будинку, де продовжив сваритися з дівчиною, використовуючи ненормативну лексику.

"Ти що, блогер сильний? Хто тобі платить гроші, дурепо тупа?" – сказав він, побачивши, що його знімають.

На слова про те, що в країні карантин, водій відповів: "Вас розводять".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Миколаєві мати хворої на коронавірус дівчинки не захотіла, щоб її 9-річну дочку госпіталізували без неї, і покусала санітарку.