У Миколаєві маршрутка врізалася в дерево: 9 постраждалих. Фото та відео
У Миколаєві 30 липня сталася ДТП із маршруткою, у результаті якої постраждали дев'ять осіб.
Попередньо, водій громадського транспорту не впорався з керуванням і врізався в дерево, повідомляється на сайті поліції області (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Аварія трапилася близько 18:20 на пр. Центральному між вулицями 6-а і 3-я Слобідська.
За кермом автобуса Ruta перебував 44-річний чоловік. Він допустив виїзд за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом.
"Дев'ять пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості і доставлені до медичного закладу", – йдеться у повідомленні.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.
Як писав OBOZREVATEL, у Миколаївській області біля селища Криве Озеро 30 липня в результаті ДТП вантажівку винесло на територію АЗС, де вона на смерть збила двох пішоходів.