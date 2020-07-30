У Миколаєві маршрутка врізалася в дерево: 9 постраждалих. Фото та відео

У Миколаєві маршрутка з пасажирами потрапила в аварію. mk.npu.gov.ua

У Миколаєві 30 липня сталася ДТП із маршруткою, у результаті якої постраждали дев'ять осіб.

Попередньо, водій громадського транспорту не впорався з керуванням і врізався в дерево, повідомляється на сайті поліції області (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Аварія трапилася близько 18:20 на пр. Центральному між вулицями 6-а і 3-я Слобідська.

За кермом автобуса Ruta перебував 44-річний чоловік. Він допустив виїзд за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом.

Салон маршрутки після ДТП. mk.npu.gov.ua

"Дев'ять пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості і доставлені до медичного закладу", – йдеться в повідомленні.

ДТП у Миколаєві. mk.npu.gov.ua

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

ДТП в Миколаєві. news.pn

ДТП в Миколаєві. news.pn

ДТП в Миколаєві. news.pn

ДТП в Миколаєві. news.pn

Як писав OBOZREVATEL, у Миколаївській області біля селища Криве Озеро 30 липня в результаті ДТП вантажівку винесло на територію АЗС, де вона на смерть збила двох пішоходів.