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У Миколаєві двоє морських піхотинців побили 70-річного волонтера

1.9тЧитати новину російською

Двоє п'яних морських піхотинців побили чергового волонтерського поста на вокзалі в Миколаєві.

Про це повідомляє в Facebook командування 36 окремої бригади морської піхоти, в яку ці військові служать.

Військові розповіли, що за даним фактом призначено службове розслідування, інформацію про порушників направили в Військову службу правопорядку і Національну поліцію.

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"В рамках дисциплінарного впливу командиром частини на правопорушників накладено стягнення" Звільнення від військової служби за службовою невідповідністю ", яке реалізується в найближчим часом", - додали вони.

Також командування бригади принесло вибачення за вчинки своїх підлеглих.

У свою чергу, відома в Миколаєві волонтер Ірина Абрамова повідомила "Украінформу" , що матроси жорстоко побили 70-річного волонтера за те, що він не пустив їх в стані алкогольного сп'яніння в волонтерський пункт, як того вимагають правила його роботи.

Нагадаємо, раніше морпіхи України влаштували скандал на плацу перед президентом Петром Порошенко.

Місце
УкраїнаМиколаїв
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