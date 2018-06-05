У Миколаєві двоє морських піхотинців побили 70-річного волонтера

Двоє п'яних морських піхотинців побили чергового волонтерського поста на вокзалі в Миколаєві.

Про це повідомляє в Facebook командування 36 окремої бригади морської піхоти, в яку ці військові служать.

Військові розповіли, що за даним фактом призначено службове розслідування, інформацію про порушників направили в Військову службу правопорядку і Національну поліцію.

"В рамках дисциплінарного впливу командиром частини на правопорушників накладено стягнення" Звільнення від військової служби за службовою невідповідністю ", яке реалізується в найближчим часом", - додали вони.

Також командування бригади принесло вибачення за вчинки своїх підлеглих.

У свою чергу, відома в Миколаєві волонтер Ірина Абрамова повідомила "Украінформу" , що матроси жорстоко побили 70-річного волонтера за те, що він не пустив їх в стані алкогольного сп'яніння в волонтерський пункт, як того вимагають правила його роботи.

Нагадаємо, раніше морпіхи України влаштували скандал на плацу перед президентом Петром Порошенко.