У Миколаєві дівчина-поліцейська перевернула мікроавтобус: фото і відео жахливої ДТП

У Миколаєві сталася ДТП з автомобілем патрульної поліції Toyota Prius і мікроавтобусом Mercedes.

Як передають Novosti-n.org, аварія виникла ввечері в п'ятницю, 25 жовтня, на перетині вулиць Пушкінської та Нікольської.

Toyota врізалася в правий бік Mercedes при перетині перехрестя. Від удару мікроавтобус перекинувся.

Дівчина, що їхала за кермом патрульного авто, отримала травми і була доставлена в лікарню. Подробиці про її стан невідомі.

Винуватець ДТП поки що також не встановлений. Водій мікроавтобуса стверджує, що їхав на зелене світло. З дівчиною поки що не говорили.

ДТП в Миколаєві novosti-n.org

ДТП в Миколаєві novosti-n.org

ДТП в Миколаєві novosti-n.org

ДТП в Миколаєві novosti-n.org

ДТП в Миколаєві novosti-n.org

ДТП в Миколаєві novosti-n.org

ДТП в Миколаєві novosti-n.org

ДТП в Миколаєві novosti-n.org

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Дніпрі сталася смертельна ДТП зі співробітником поліції. Також ще чотирьох людей госпіталізували.

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