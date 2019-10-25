У Миколаєві дівчина-поліцейська перевернула мікроавтобус: фото і відео жахливої ДТП

У Миколаєві сталася ДТП з автомобілем патрульної поліції Toyota Prius і мікроавтобусом Mercedes.
Як передають Novosti-n.org, аварія виникла ввечері в п'ятницю, 25 жовтня, на перетині вулиць Пушкінської та Нікольської.
Toyota врізалася в правий бік Mercedes при перетині перехрестя. Від удару мікроавтобус перекинувся.
Дівчина, що їхала за кермом патрульного авто, отримала травми і була доставлена в лікарню. Подробиці про її стан невідомі.
Винуватець ДТП поки що також не встановлений. Водій мікроавтобуса стверджує, що їхав на зелене світло. З дівчиною поки що не говорили.
ДТП в Миколаєві
novosti-n.org
ДТП в Миколаєві
novosti-n.org
ДТП в Миколаєві
novosti-n.org
ДТП в Миколаєві
novosti-n.org
ДТП в Миколаєві
novosti-n.org
ДТП в Миколаєві
novosti-n.org
ДТП в Миколаєві
novosti-n.org
ДТП в Миколаєві
novosti-n.org
Як писав OBOZREVATEL, недавно в Дніпрі сталася смертельна ДТП зі співробітником поліції. Також ще чотирьох людей госпіталізували.
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