У Миколаєві чоловік помер під час затримання поліцією

Чоловік помер під час затримання правоохоронцями в Миколаєві.

У Миколаєві під час затримання співробітниками поліції охорони помер 29-річний місцевий мешканець. За вчинення хуліганських дій правоохоронці закували чоловіка в кайданки, після чого йому стало зле, а медики вже не змогли його врятувати.

Нещасний випадок трапився ввечері 3 вересня по вулиці 1-ша Інгульська у Центральному районі міста. Про це інформує відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Зазначається, що миколаївці поскаржилися поліціянтам на неадекватну поведінку й хуліганські дії молодика, котрий кидався в перехожих цеглинами. На місце події було орієнтовано наряди, найближчим із яких виявився наряд поліції охорони.

Під час втихомирювання чоловік вчиняв правоохоронцям опір, тож, аби заспокоїти хулігана, вони застосували кайданки.

"Йому стало зле, через що працівники поліції охорони зняли кайданки та почали надавати допомогу, викликали карету швидкої. Проте, на жаль, медики, які прибули на місце події, лише зафіксували смерть 29-річного чоловіка", – йдеться в повідомленні миколаївської поліції.

За словами правоохоронців, деталі трагічного інциденту на місці з’ясовували співробітники інспекції з особового складу та внутрішньої безпеки ГУНП, слідчо-оперативна група. Підкреслюється, що діям працівників поліції охорони буде надано відповідну правову оцінку.

Водночас тіло загиблого миколаївця направили на проведення експертизи, яка встановить, чи перебував він під дією будь-яких препаратів та що стало причиною смерті. У поліції додали, що в разі виявлення неправомірних дій правоохоронців розслідування проводитиме Державне бюро розслідувань.

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