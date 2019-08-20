У метро Харкова неадекват ножем поранив поліцейського: зухвалий злочин потрапив на відео

У метро Харкова чоловік у стані алкогольного сп'яніння з ножем напав на поліцейського.

Інцидент стався ввечері 19 серпня на станції "Імені Масельського", інформує прес-служба правоохоронців. Момент нападу зафіксувала камера відеоспостереження (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Спершу злочинець чіплявся до перехожих у вестибюлі станції. На це працівниці метрополітену поскаржилися дві дівчини, і на місце події викликали поліцейського.

"Поки поліцейський з'ясовував подробиці зі свідками інциденту, 52-річний чоловік несподівано дістав ніж і вдарив ним правоохоронця в область грудної клітини. Незважаючи на отримання поранення, сержант поліції затримав нападника", – сказано в повідомленні.

Скрін відео

Відзначається, що речовий доказ – ніж – вилучено, загрози життю правоохоронця немає.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України.

Правопорушник затриманий і знаходиться в СІЗО. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину й обрання запобіжного заходу.

Як писав OBOZREVATEL, 18 серпня на автодорозі "Харків-Красноград-Перещепине" в Харківській області, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула 14-річна дівчинка. Попередньо, водій легкового авто не впорався з керуванням, і машина перекинулася.

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