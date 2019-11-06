"У мертвій тиші": фотограф показав, який вигляд має Золоте після відведення військ

Військовий фотокореспондент Олесь Кромпляс побував на позиціях сил ООС під селищем Золоте-4 і показав, який вигляд воно має після відведення військ на Донбасі.

Його репортаж опублікував "theБабель". Крім того, журналістові вдалося поспілкуватися з бійцями 72 бригади ЗСУ й дізнатися, що вони думають про розведення.

"Мене пустили на передові позиції з умовою, що не буду тривожити солдатські мізки питаннями про розведення. Але питати немає необхідності, ця тема сама виникає в розмовах. Я тільки фіксую уривки почутого... Прямо через поле виходимо до вже нейтральної Катеринівки. Село в мертвій тиші. На в'їзді стоїть поліцейська "Нива". З останніми променями сонця авто залишає Катеринівку. Ми залишаємося самі між нашими і ворожими позиціями, в мертвому селі відтепер уже сірої зони", – пише Кромпляс.

Щодо ставлення захисників до ситуації в Золотому, то їхні думки розділилися. Одні вважають відступ неприпустимим, а інші вітають такий крок.

"А сенс був наступати, якщо відступати доводиться?", "Скажімо прямо: ми в доречність розведення сил не віримо. Все", "Ось де ти стоїш, ми втратили нашого товариша. Перші дні, як заїхали, було. Бій на кілька секунд. Наскочили один на одного. Він чергу дав, підскочив, добив і втік. Ми навіть з дому вискочити не встигли. А ти кажеш – розведення. Та ми з місця цього не зрушимо", – стверджують противники розведення військ під Золотим.

Околиці Золотого після відведення військ theБабель

Позиції ЗСУ після відведення військ під Золотим theБабель

Позиції ЗСУ після відведення військ під Золотим theБабель

"Розведення – так це ж добре. Менше стріляти будуть. Я спокійно дослужу", "Залишили кілька ВОПів. Вони нічого не вирішували. Перейшли з низини на більш вигідні позиції. По суті, повернулися на старі позиції. Нічого страшного не трапилося", – зауважують ті, хто схвалює відведення сил.

Водночас багато бійців переймаються і тим, що чекає цивільне населення в сірій зоні після їхнього відступу.

Позиції ЗСУ після відведення військ під Золотим theБабель

Околиці Золотого після відведення військ theБабель

Позиції ЗСУ після відведення військ під Золотим theБабель

"Хто нам тепер буде вірити? Обіцяли не кидати своєї землі й місцевих, а тепер ідемо", "Тут багато місцевих за Україну. Тільки вони бояться відкрито виступати. Як прийдуть "ті", церемонитися не будуть. На кого ми їх полишаємо?" , "Ой, та бачили ми таке у 2014 році. Подібна ситуація. "М*сора" будуть нейтральними. Сепари зайдуть одразу – і ніхто чіпати не буде", "Якщо подивитися, люди похилого віку і жінки з дітьми залишилися. А чоловіки на тому боці, в "ополченні". Вони думають, якщо ми підемо, тут мир буде. Ага. Уже забули ті часи, коли мавпи ногами двері виламували і все, що хотіли, виносили. Думають, поліція їх захистить. Ага, з пістолетиками, бл*дь", – обурюються воїни.

Позиції ЗСУ після відведення військ під Золотим theБабель

Позиції ЗСУ після відведення військ під Золотим theБабель

Позиції ЗСУ після відведення військ під Золотим theБабель

Околиці Золотого після відведення військ theБабель

Позиції ЗСУ після відведення військ під Золотим theБабель

Околиці Золотого після відведення військ theБабель

Як повідомляв OBOZREVATEL:

процес розведення військ Україна і терористична "ЛНР" біля населеного пункту Золоте почали 29 жовтня.

1 листопада в ООС заявили про закінчення процесу, "народна міліція" самопроголошеної "республіки" також підтвердила, що відведення сил завершено.

На наступному етапі війська мають бути відведені від Петрівського. Попередньо це мало початися 7 листопада.

Дата була перенесена через зафіксовані на ділянці обстріли з боку окупантів.

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