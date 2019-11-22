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22 листопада • оновлено в 15:27
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У мерію Одеси прийшли з обшуками

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В Одеській мерії у п'ятницю, 22 листопада, відбуваються обшуки. Працівники СБУ, ДБР і Генпрокуратури здійснюють слідчі дії у головній будівлі мерії на Думській площі та у приміщенні департаменту фінансів на вулиці Жуковського.

Про це із посиланням на свої джерела повідомляє видання Думська. Причина обшуків поки невідома.

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Тим часом у пресслужбі мерії повідомили, що міський голова Геннадій Труханов минулої ночі переніс екстрену операцію і зараз перебуває на лікарняному. Його стан стабільний.

У мерії Одеси відубваються обшуки (ілюстративне фото)

У мерії Одеси відубваються обшуки (ілюстративне фото)

Укрінформ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, суд виправдав мера Одеси Геннадія Труханова у "справі Краяна", що стосується купівлі споруди для "Нової мерії".

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Автор
Михайло Бардін
Особа
Геннадій Труханов
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Смиковський Василь
Смиковський Василь
На мій погляд дуже мало високоінтелектуальних фахівців силових структур для такої видатної спецоперації!!!! До неї іще необхідно залучити Національну поліцію (в т.ч. КОРД), НАБУ, НАЗК та слідчих суддів із місцевого судів та виїзну трійку із антикорупційного суду.
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