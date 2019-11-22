У мерію Одеси прийшли з обшуками

В Одеській мерії у п'ятницю, 22 листопада, відбуваються обшуки. Працівники СБУ, ДБР і Генпрокуратури здійснюють слідчі дії у головній будівлі мерії на Думській площі та у приміщенні департаменту фінансів на вулиці Жуковського.

Про це із посиланням на свої джерела повідомляє видання Думська. Причина обшуків поки невідома.

Тим часом у пресслужбі мерії повідомили, що міський голова Геннадій Труханов минулої ночі переніс екстрену операцію і зараз перебуває на лікарняному. Його стан стабільний.

У мерії Одеси відубваються обшуки (ілюстративне фото) Укрінформ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, суд виправдав мера Одеси Геннадія Труханова у "справі Краяна", що стосується купівлі споруди для "Нової мерії".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!