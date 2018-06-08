У мерії Черкас погоріли на розтраті держкоштів: кому оголосили про підозру

Чиновники Черкаської міської ради підозрюються у розтраті понад 3 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області. Зазначено, що відкрито кримінальне провадження за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з цим 7 червня одному із заступників міського голови, заступнику начальника одного з департаментів Черкаської міської ради, приватному підприємцю і її чоловікові повідомлено про підозру.

Перший заступник мера Ігор Волошин Прочерк

За інформацією місцевого видання "Вікка", мова йде про першого заступника мера ("Батьківщина") Ігоря Волошина, екс-депутата міськради, підприємця Миколу Бондаренка і його дружину.

Також, пишуть журналісти, підозру вручили екс-депутату (Партія вільних демократів) і чинному чиновникові Максиму Шадловскому.

Слідством встановлено, що вони, "за попередньою змовою між собою, з метою розтрати бюджетних коштів на користь третьої особи, залучили до своєї протиправної діяльності приватного підприємця і її чоловіка".

Суть злочину зводиться до наступного, стверджують у прокуратурі:

"З приватним підприємцем зазначені посадові особи у 2017 році від імені департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради уклали договори поставки. Достовірно знаючи, що товар не закуповувався і не поставлявся, а отже, умови договору в дійсності не виконані, зазначені посадові особи підписали акти прийому-передачі майна та договору про передачу товару на зберігання, в результаті чого за нібито надані послуги підприємцю з бюджету перераховано більше як 3 млн 260 тис. грн".

Тепер чиновникам загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Відзначимо, що чиновники, які підозрюються в розтраті державних коштів, вважаються людьми мера міста Анатолія Бондаренка.

Раніше депутат Черкаської районної ради 5-го і 6-го скликань від партії "Батьківщина" Катерина Онопрієнко розповіла про корумпованість градоначальника, про те, як він розправляється з неугодними однопартійцями, які говорять правду про його витівки.

При цьому сам Бондаренко зізнався, що автором сценарію політичного колапсу в Черкаській міській раді, який тривав протягом останніх двох місяців, був він сам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах ввечері 24 травня вбили депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина", екс-заступника міського голови Черкас Анатолія Бондаренка Сергія Гуру.

Убивцею став Микола Гончар, який у 2016 році отримав землю в цьому ж місті і був наближеним до мера.