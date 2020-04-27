У мережі з’явилася ще одна скандальна "плівка", на якій нібито фігурує брат керівника Офісу президента Денис Єрмак.

Публікація про його "легальний заробіток грошей" з’явилася у Telegram-каналі "д'Ермак" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Пригадуєте, що він купує науково-дослідницькі проєкти. Це для того, щоб продавати їх кандидатам на державні посади", – йдеться у повідомленні.

Автори стверджують, що у такий спосіб Денис Єрмак "заробляє на тих, кого прилаштувати на роботу не може", і називають це "звичайним бізнес-проєктом".

"Але в кого він їх купує? Розробляє НДП – інститут стратегічних досліджень, який підпорядкований Державному управлінню справами. Там таким торгують не перший рік. Денис Єрмак купує удвічі дешевше, а потім продає утричі дорожче", – резюмують у повідомленні.

Скриншот t.me/dermakua/55

Скриншот t.me/dermakua/55

Скриншот t.me/dermakua/55

Скриншот t.me/dermakua/55

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, фігуранти "плівок" із братом глави ОП Денисом Єрмаком заперечують, що давали хабарі йому та його спільникам за працевлаштування на держпосади. Всі вони відмовилися писати заяви про вчинення злочину.