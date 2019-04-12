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У мережу потрапило відео підриву російського танка на Донбасі

2.3тЧитати матеріал російською

У мережу потрапило відео підриву російського танка на полігоні в Торезі 18 листопада 2018 року.

Як передає "Цензор.нет", всього тоді було знищено вісім танків окупантів, які раніше заявляли про причетність до цього терористки "ДНР" Світлани Дрюк, яка перейшла на бік ЗСУ.

Згідно з даними найманців РФ, вісім танків Т-72 були знищені через обрив лінії електропередач і, відповідно, детонацію боєкомплектів. За іншою версією підрив був здійснений при використанні радіокерованого вибухового пристрою.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНР
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
через задницу Ляшка снимали? ))))
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Smekalov Sergey, если б через задницу Ляшка, то широкоформатное было бы.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
майданутые! жрите, це повiдло!
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