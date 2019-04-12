У мережу потрапило відео підриву російського танка на Донбасі

У мережу потрапило відео підриву російського танка на полігоні в Торезі 18 листопада 2018 року.

Як передає "Цензор.нет", всього тоді було знищено вісім танків окупантів, які раніше заявляли про причетність до цього терористки "ДНР" Світлани Дрюк, яка перейшла на бік ЗСУ.

Згідно з даними найманців РФ, вісім танків Т-72 були знищені через обрив лінії електропередач і, відповідно, детонацію боєкомплектів. За іншою версією підрив був здійснений при використанні радіокерованого вибухового пристрою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі постраждали вісім бійців ЗСУ, яким довелося відбивати атаки "Л/ДНР".

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