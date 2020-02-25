В інтернеті оприлюднили архівні кадри зачищення позиції терористів на Донбасі українськими захисниками.

Їх показали на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook, зазначивши, що проводити такі небезпечні, але успішні вилазки воїни Об'єднаних сил можуть за допомогою безпілотного літального апарату з тепловізійною оптикою.

"Сходити до росіян у гості – свята справа. Сам Бог велів нам навідатися до них, запитати як справи, поцікавитися, за кого вони голосуватимуть на наступних виборах. Особливо коли ми, завдяки перехопленням, знаємо про "туристів" із Москви або Пітера. Так би мовити, є можливість тет-а-тет поговорити з імперською інтелігенцією", – цитують волонтери воїнів, які несуть службу на найнебезпечніших ділянках фронту.

Операція із зачищення позиції терористів Росії Facebook "Повернись живим"

Автори допису про Героїв уточнили, що за плечима воїнів вже безліч подібних виходів на ворожі позиції. І саме один із них зазнімкований на опублікованих фото: в ту ніч бійці з легкістю зачистили ворожу позицію, попередили наступ бойовиків і дозволили піхоті ЗСУ зайняти вигідніше тактичне положення.

"Відчайдушні професіонали і справжні патріоти України. Вони, як ніхто, знають ціну життя і щодня підвищують ставки, ліквідовуючи все більше й більше кадрових військових регулярної армії РФ", – вразилися волонтери готовністю захисників України щодня іти на ризик заради якнайшвидшого звільнення своїх територій.

Операція із зачищення позиції терористів Росії Facebook "Повернись живим"

Операція із зачищення позиції терористів Росії Facebook "Повернись живим"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

вночі 22 лютого диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань РФ спробувала прорватися через лінію зіткнення на Донбасі.

Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на українські позиції поблизу населеного пункту Новотошківське.

Об'єднані сили відбили атаку і ліквідували одного терориста. Ворог залишив його тіло на полі бою.

Пізніше офіцер ЗСУ Анатолій Штефан опублікував у мережі фото вбитого окупанта. Ним виявився 19-річний Андрій Лазарєв із селища Чорнухине на Донбасі.

Пізніше воїни ЗСУ розповіли подробиці ліквідації члена ворожої ДРГ в ніч на 22 лютого, а також продемонстрували докази, котрі доводять, що терористи "ДНР" працюють на російських окупантів.

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