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13 листопада • оновлено в 15:09
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Люди врятувалися дивом: з'явилося шокуюче відео обвалення стелі у будівлі одеської поліції

1.4т
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У мережі з'явилося відео обвалення стелі в приміщенні Одеського обласного управління поліції по вулиці Єврейській, 12, яке трапилося у понеділок, 11 листопада.

На записі видно, що обвалення почалося тієї миті, коли на сходах перебували працівники (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця). Відео було розміщене у пабліку "Х*йова Одеса" у Telegram-каналі.

В Одесі у будівлі поліції обвалилася стеля

В Одесі у будівлі поліції обвалилася стеля

Скріншот із відео

В Одесі у будівлі поліції обвалилася стеля

В Одесі у будівлі поліції обвалилася стеля

Скріншот із відео

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В Одеському обласному управлінні поліції обвалилася стеля – є постраждалі

В Одеському обласному управлінні поліції обвалилася стеля – є постраждалі

dumskaya.net

Нагадаємо, що обвал трапився у розпал робочого дня над центральними сходами будівлі. В результаті постраждало двоє працівників карного розшуку: у них струс мозку і переломи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції обвалилася трибуна із вболівальниками.

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Місце
Україна Одеса
Тег
поліція
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