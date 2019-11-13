Люди врятувалися дивом: з'явилося шокуюче відео обвалення стелі у будівлі одеської поліції

У мережі з'явилося відео обвалення стелі в приміщенні Одеського обласного управління поліції по вулиці Єврейській, 12, яке трапилося у понеділок, 11 листопада.

На записі видно, що обвалення почалося тієї миті, коли на сходах перебували працівники (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця). Відео було розміщене у пабліку "Х*йова Одеса" у Telegram-каналі.

В Одесі у будівлі поліції обвалилася стеля Скріншот із відео

В Одесі у будівлі поліції обвалилася стеля Скріншот із відео

В Одеському обласному управлінні поліції обвалилася стеля – є постраждалі dumskaya.net

Нагадаємо, що обвал трапився у розпал робочого дня над центральними сходами будівлі. В результаті постраждало двоє працівників карного розшуку: у них струс мозку і переломи.

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