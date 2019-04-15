У мережі з'явилися нові фото порожнього Кримського мосту

У мережі з'явилися свіжі фотографії незаконно побудованого російськими окупантами Кримського мосту, на якому практично немає машин.

Знімки опубліковані на сторінці блогера RoksolanaToday&Крим у мікроблозі Twitter.

"Свіже підпаркання, якщо цікаво", — іронічно підписані кадри.

Кримський міст RoksolanaToday&Крим, Twitter

Кримський міст RoksolanaToday&Крим, Twitter

Кримський міст RoksolanaToday&Крим, Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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