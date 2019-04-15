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У мережі з'явилися нові фото порожнього Кримського мосту

1.8тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилися свіжі фотографії незаконно побудованого російськими окупантами Кримського мосту, на якому практично немає машин.

Знімки опубліковані на сторінці блогера RoksolanaToday&Крим у мікроблозі Twitter.

"Свіже підпаркання, якщо цікаво", — іронічно підписані кадри.

Кримський міст

Кримський міст

RoksolanaToday&Крим, Twitter

Кримський міст

Кримський міст

RoksolanaToday&Крим, Twitter

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Окупанти почали небезпечне будівництво на Кримському мосту: з'явилися фото
Кримський міст

Кримський міст

RoksolanaToday&Крим, Twitter

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Не ждал от такого авторитетного блогера, как RoksolanaToday&Крым, что и его Кремль перекупит. Все нормальным людям давно известно, что мост не пережил первого ледохода, как и прогнозировал учёный Медовар.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Это технический мост бандерам в рыло)))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Опять этот пидр RoksolanaToday&Крым все перепутал?!)))
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