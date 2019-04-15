У мережі з'явилися нові фото порожнього Кримського мосту

У мережі з'явилися свіжі фотографії незаконно побудованого російськими окупантами Кримського мосту, на якому практично немає машин.
Знімки опубліковані на сторінці блогера RoksolanaToday&Крим у мікроблозі Twitter.
"Свіже підпаркання, якщо цікаво", — іронічно підписані кадри.
Кримський міст
RoksolanaToday&Крим, Twitter
Кримський міст
RoksolanaToday&Крим, Twitter
Кримський міст
RoksolanaToday&Крим, Twitter
Як повідомляв OBOZREVATEL :
15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту.
16 травня по ній запустили рух.
У "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року.
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