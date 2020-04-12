У мережі згадали про події шестирічної давності, коли тисячі жителів Донецька із українськими прапорами в руках вийшли проти наступу окупантів.

Ролик, знятий 12 квітня 2014 року, опублікувало видання "Донбас.Реалії" у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Тоді приблизно 300 донеччан стали уздовж центральної вулиці, тримаючи прапори України і синьо-жовті стрічки, і заспівали національний гімн", – йдеться у повідомленні.

Мітинг у Донецьку, 2014 рік vremya.com.ua

Водночас у коментарях користувачі мережі наголосили, що такий самий мітинг пройшов 12 квітня шість років тому й у Луганську.

"Пройшли тоді, здається, від БК Строитель до Машінституту. Пам'ятаю, дорогою дуже багато хто підтримував: водії, які сигналили, жителі будинків із вікон та балконів із прапорами України, але були й ті, хто яйця кидали", – пише один із підписників.

Мітинг у Донецьку, 2014 рік twitter.com/donbassrealii

Мітинг у Донецьку, 2014 рік twitter.com/donbassrealii

"Ці люди викликають повагу", "Тоді треба було вінницький сецназ прямо в адміністрацію вводити, вони б не організовували автобусні тури "протестувальників" із РФ", – коментують інші.

Мітинг у Донецьку, 2014 рік twitter.com/donbassrealii

Мітинг у Донецьку, 2014 рік twitter.com/donbassrealii

Мітинг у Донецьку, 2014 рік twitter.com/donbassrealii

Мітинг у Донецьку, 2014 рік twitter.com/donbassrealii

Мітинг у Донецьку, 2014 рік twitter.com/donbassrealii

Донецьк, 12 квітня 2014 року, Мітинг за Україну.



Тоді близько 300 донеччан стали уздовж центральної вулиці, тримаючи прапори України і синьо-жовті стрічки, і заспівали національний гімн. pic.twitter.com/gjN1xhuw4n - Донбасс.Реаліі (@donbassrealii) April 12, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше група переселенців із Донбасу звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом не допустити створення консультативної ради з представниками ОРДЛО на Мінських переговорах.

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