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12 квітня • оновлено в 16:21
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У мережі згадали про мітинг Донецька проти окупантів: відео

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У мережі згадали про події шестирічної давності, коли тисячі жителів Донецька із українськими прапорами в руках вийшли проти наступу окупантів.

Ролик, знятий 12 квітня 2014 року, опублікувало видання "Донбас.Реалії" у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Тоді приблизно 300 донеччан стали уздовж центральної вулиці, тримаючи прапори України і синьо-жовті стрічки, і заспівали національний гімн", – йдеться у повідомленні.

Мітинг у Донецьку, 2014 рік

Мітинг у Донецьку, 2014 рік

vremya.com.ua

Водночас у коментарях користувачі мережі наголосили, що такий самий мітинг пройшов 12 квітня шість років тому й у Луганську.

"Пройшли тоді, здається, від БК Строитель до Машінституту. Пам'ятаю, дорогою дуже багато хто підтримував: водії, які сигналили, жителі будинків із вікон та балконів із прапорами України, але були й ті, хто яйця кидали", – пише один із підписників.

Мітинг у Донецьку, 2014 рік

Мітинг у Донецьку, 2014 рік

twitter.com/donbassrealii

Мітинг у Донецьку, 2014 рік

Мітинг у Донецьку, 2014 рік

twitter.com/donbassrealii

"Ці люди викликають повагу", "Тоді треба було вінницький сецназ прямо в адміністрацію вводити, вони б не організовували автобусні тури "протестувальників" із РФ", – коментують інші.

Мітинг у Донецьку, 2014 рік

Мітинг у Донецьку, 2014 рік

twitter.com/donbassrealii

Мітинг у Донецьку, 2014 рік

Мітинг у Донецьку, 2014 рік

twitter.com/donbassrealii

Мітинг у Донецьку, 2014 рік

Мітинг у Донецьку, 2014 рік

twitter.com/donbassrealii

Мітинг у Донецьку, 2014 рік

Мітинг у Донецьку, 2014 рік

twitter.com/donbassrealii

Мітинг у Донецьку, 2014 рік

Мітинг у Донецьку, 2014 рік

twitter.com/donbassrealii

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше група переселенців із Донбасу звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом не допустити створення консультативної ради з представниками ОРДЛО на Мінських переговорах.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Євромайдан
Місце
Україна Донецьк
Теги
мітинг Росія - країна-агресор
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Чурки в кокошниках не на шутку раскукарекались...хехе
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
обоз,лисничук это 100% западенская фамилия,а статья написанна как будто одесситом,какговорится 1000чи и около 300сот эт 2 большие разницы
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П**хихикать Чисто
П**хихикать Чисто
Тысячи митингующих .... и тут же 300 человек
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Суспільство

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