У мережі вказали на слід Росії в інформаційній атаці на КІМВ

У мережі назвали можливу причину атаки на Київський інститут міжнародних відносин. Про неї, посилаючись на інформацію одного з телеграм-каналів, на своїй сторінці в фейсбуці повідомив політолог Віталій Бала.

"На одному телеграм-каналі прочитав цікаві речі щодо останніх подій навколо КІМВ. Ці події навіть змусили мене вжити нецензурну лексику щодо однієї людини, яка, на мою думку, займається дискредитацією КІМВ аж ніяк не заради справедливості", – заявив Бала.

Він також розмістив текст інсайду, опублікованого на згаданому телеграм-каналі.

"На КІМВ йде планомірна інформаційна атака – для цього використовують деякі центральні сайти. До того ж, схоже, використовують наосліп – вони завелися через популярну нині тему булінгу, у якому намагаються звинуватити викладачів КІМВ. Розкручуванням цієї теми займається скандальна піарниця, давня подруга Дмитра Табачника Іветта Делікатна, яка публічно співала дифірамби скандальному чиновнику, а також займалася піаром тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова", – зазначено в повідомленні.

Також у розміщеному Балою інсайді називається і ймовірна причина спланованої операції проти КІМВ.

"Нападки мають на меті знищити ВНЗ, який готує для країни юристів-міжнародників, дипломатів, міжнародних економістів... Нескладно здогадатися, що ми маємо справу з планомірною роботою наших сусідів з-за "поребрика". Атаки на КІМВ будуть посилюватися з наближенням виборів ректора Київського національного університету ім. Шевченка", – переконані джерела інсайду.

Раніше повідомлялося, що навколо Київського інституту міжнародних відносин наприкінці серпня спалахнув скандал. Викладача цього ЗВО Валентину Дайнеко звинуватили в зловживанні владою й рангом, знеціненні і приниженні людей, сексизмі та ейджизмі. "Спусковим гачком" для звинувачень на адресу професорки стало вручення їй президентом України до Дня Незалежності ордену княгині Ольги 1 ступеня. Згодом скандал поширився на весь ЗВО й почав набувати обрисів спланованого цькування.