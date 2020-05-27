У мережі порівняли розруху Донецька з містом в Абхазії. Показові фото
У мережі порівняли розруху в окупованому російськими найманцями Донецьку з шахтарським містечком Акармара в Абхазії – території Грузії, також окупованій з допомогою РФ.
Показовими фото на сторінці в Twitter поділився блогер із ніком "Մιtαuskαs на карантине". На двох перших знімках зображені околиці Донецького аеропорту.
Блогер нагадав, що ще в 2012 році аеропорт приймав уболівальників з усього світу на чемпіонат з футболу.
"Що у них спільного? Їх обидвох від фашистів врятувала Росія", – сказано в повідомленні.
Додамо: в квітні жителі Донецька опублікували свіжі знімки зруйнованого обстрілами аеропорту і розташованого неподалік Іверського кладовища.
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно на сторінці в соцмережі ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна з'явилося вибачення за обстріл терористами "республіки" житлових кварталів на Донбасі. Пізніше він заявив, що акаунт зламали.