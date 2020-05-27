У мережі порівняли розруху Донецька з містом в Абхазії. Показові фото

Дарина Дурова Розслідування 01:27, 28.05.2020

У мережі порівняли розруху в окупованому російськими найманцями Донецьку з шахтарським містечком Акармара в Абхазії – території Грузії, також окупованій з допомогою РФ.

Показовими фото на сторінці в Twitter поділився блогер із ніком "Մιtαuskαs на карантине". На двох перших знімках зображені околиці Донецького аеропорту.

Ілюстрація
РБК-Україна

Блогер нагадав, що ще в 2012 році аеропорт приймав уболівальників з усього світу на чемпіонат з футболу.

"Що у них спільного? Їх обидвох від фашистів врятувала Росія", – сказано в повідомленні.

Донецьк
twitter.com/A_Vit_
Донецьк
twitter.com/A_Vit_
Акармара
twitter.com/A_Vit_
Акармара
twitter.com/A_Vit_

Додамо: в квітні жителі Донецька опублікували свіжі знімки зруйнованого обстрілами аеропорту і розташованого неподалік Іверського кладовища.

Донецьк
Соцмережі
Донецьк
Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно на сторінці в соцмережі ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна з'явилося вибачення за обстріл терористами "республіки" житлових кварталів на Донбасі. Пізніше він заявив, що акаунт зламали.

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