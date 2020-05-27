У мережі порівняли розруху в окупованому російськими найманцями Донецьку з шахтарським містечком Акармара в Абхазії – території Грузії, також окупованій з допомогою РФ.

Показовими фото на сторінці в Twitter поділився блогер із ніком "Մιtαuskαs на карантине". На двох перших знімках зображені околиці Донецького аеропорту.

Ілюстрація РБК-Україна

Блогер нагадав, що ще в 2012 році аеропорт приймав уболівальників з усього світу на чемпіонат з футболу.

"Що у них спільного? Їх обидвох від фашистів врятувала Росія", – сказано в повідомленні.

Донецьк twitter.com/A_Vit_

Донецьк twitter.com/A_Vit_

Акармара twitter.com/A_Vit_

Акармара twitter.com/A_Vit_

Додамо: в квітні жителі Донецька опублікували свіжі знімки зруйнованого обстрілами аеропорту і розташованого неподалік Іверського кладовища.

Донецьк Соцмережі

Донецьк Соцмережі

Це околиці Донецького аеропорту (фото 1,2), який в недалекому 2012 році брав уболівальників з усього світу на чемпіонаті Європи з футболу.

А це шахтарське місто Акармара в Абхазії (фото 3,4).



Що у них спільного? Обидва їх від фашистів врятувала Росія pic.twitter.com/sDKiGFPQBy - Մ ιtαuskαs на карантині 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) May 27, 2020

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно на сторінці в соцмережі ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна з'явилося вибачення за обстріл терористами "республіки" житлових кварталів на Донбасі. Пізніше він заявив, що акаунт зламали.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram