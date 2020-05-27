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28 травня • оновлено в 01:33
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У мережі порівняли розруху Донецька з містом в Абхазії. Показові фото

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У мережі порівняли розруху в окупованому російськими найманцями Донецьку з шахтарським містечком Акармара в Абхазії – території Грузії, також окупованій з допомогою РФ.

Показовими фото на сторінці в Twitter поділився блогер із ніком "Մιtαuskαs на карантине". На двох перших знімках зображені околиці Донецького аеропорту.

Ілюстрація

Ілюстрація

РБК-Україна

Блогер нагадав, що ще в 2012 році аеропорт приймав уболівальників з усього світу на чемпіонат з футболу.

"Що у них спільного? Їх обидвох від фашистів врятувала Росія", – сказано в повідомленні.

Донецьк

Донецьк

twitter.com/A_Vit_

Донецьк

Донецьк

twitter.com/A_Vit_

Акармара

Акармара

twitter.com/A_Vit_

Акармара

Акармара

twitter.com/A_Vit_

Додамо: в квітні жителі Донецька опублікували свіжі знімки зруйнованого обстрілами аеропорту і розташованого неподалік Іверського кладовища.

Донецьк

Донецьк

Соцмережі

Донецьк

Донецьк

Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно на сторінці в соцмережі ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна з'явилося вибачення за обстріл терористами "республіки" житлових кварталів на Донбасі. Пізніше він заявив, що акаунт зламали.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Новини Донецька і Донецької області Війна в Грузії Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР фотографии
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