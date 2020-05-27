У мережі порівняли розруху в окупованому російськими найманцями Донецьку з шахтарським містечком Акармара в Абхазії – території Грузії, також окупованій з допомогою РФ.
Показовими фото на сторінці в Twitter поділився блогер із ніком "Մιtαuskαs на карантине". На двох перших знімках зображені околиці Донецького аеропорту.
Ілюстрація
РБК-Україна
Блогер нагадав, що ще в 2012 році аеропорт приймав уболівальників з усього світу на чемпіонат з футболу.
"Що у них спільного? Їх обидвох від фашистів врятувала Росія", – сказано в повідомленні.
Донецьк
twitter.com/A_Vit_
Донецьк
twitter.com/A_Vit_
Акармара
twitter.com/A_Vit_
Акармара
twitter.com/A_Vit_
Додамо: в квітні жителі Донецька опублікували свіжі знімки зруйнованого обстрілами аеропорту і розташованого неподалік Іверського кладовища.
Донецьк
Соцмережі
Донецьк
Соцмережі
Це околиці Донецького аеропорту (фото 1,2), який в недалекому 2012 році брав уболівальників з усього світу на чемпіонаті Європи з футболу.- Մ ιtαuskαs на карантині 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) May 27, 2020
А це шахтарське місто Акармара в Абхазії (фото 3,4).
Що у них спільного? Обидва їх від фашистів врятувала Росія pic.twitter.com/sDKiGFPQBy
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно на сторінці в соцмережі ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна з'явилося вибачення за обстріл терористами "республіки" житлових кварталів на Донбасі. Пізніше він заявив, що акаунт зламали.
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