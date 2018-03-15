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У мережі показали, як Росія перетворила Крим на "зону"

5.3тЧитати новину російською

Самозвана влада окупованого Криму огороджує парканами автовокзали, через що вони стають схожими на в'язницю.

"Крим. Автовокзал в Ялті слідом за іншими містами окупанти почали обносити огорожею", - написав блогер кримських бандерівець в Twitter.

Він припустив, що скоро такими темпами з'являться блокпости.

Автовокзал в Ялті

Кримський бандерівець / twitter

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"Пізніше з'являться рамки і блокпости з "бригадами швидкого реагування", які шмонатимуть усіх підряд. Як вам вигляд колись курортного міста? Зона", - резюмував він.

Як повідомляв "Обозреватель", 14 березня президент Росії Володимир Путін відвідав анексований Крим, виступивши з цинічною промовою в Севастополі про те, що півострів розвиватимуть.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Особа
Кримський бандерівець
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Криму
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