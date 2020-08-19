У мережі показали терориста "ЛНР", убитого товаришами по службі. Фото

У мережі з'явилися фото терориста "ЛНР", який був убитий своїми ж товаришами по службі в районі тимчасово окупованого населеного пункту Логвинове.

Ним виявився 27-річний Владислав Мотузов "Ара" з тимчасово окупованих Ровеньків Луганської області. Фото окупанта опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"200 бригада. 15.08.2020 Владислав "Ара" Мотузов пішов на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів. Небойовий, допоміг братушаня після вживання бояришника. Спікери "Бояришник Ньюз", як завжди, придумали йому "героїчну" історію. Годуй "вату" л*йном", – зазначив захисник.

Нагадаємо, що терористи "ЛНР" раніше запустили фейк про те, що 15 серпня терористи "ЛНР" звинуватили ЗСУ в снайперському обстрілі біля Логвинового, внаслідок якого нібито загинув один найманець окупантів.

Так зване представництво ЛНР в СЦКК тоді заявило, що очікує від Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ "належної реакції".

Однак у штабі ООС спростували цей фейк, зазначивши, що ЗСУ повністю дотримуються режиму тиші.

Сторінка окупанта "Ари" в соцмережі Telegram-канал Анатолія Штефана

Фейк бойовиків про нібито вбивство Мотузова снайперами ЗСУ Telegram-канал Анатолія Штефана

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