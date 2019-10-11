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11 жовтня • оновлено в 08:45
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У мережі показали "роботу" російського снайпера по ЗСУ. Відео

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У мережі з'явилося відео, на якому видно, як російський снайпер стріляє по українським військовим.

Кадри були опубліковані на сторінці Necro Mancer в Twitter. Також повідомляється, що зброя, з якого стріляє снайпер, була завезена з Росії.

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"Імовірно, снайпер РОА "працює" по ЗСУ. Дата і місце зйомки невідомо", – прокоментував блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один український воїн, морський піхотинець Юрій Вовк, загинув під час бойових дій на Донбасі 10 жовтня.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Предположительно снайпер, но оружие точно из России... Обоз, вы совсем себя не уважаете, печатая откровенную чушь?
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70rus xxx
70rus xxx
"предположительно........,может,он зайцев стреляет?Да,на затылки тату-Я Ваня из России.
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hunt andres
hunt andres
А что такое РОА?
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