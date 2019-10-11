У мережі показали "роботу" російського снайпера по ЗСУ. Відео

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як російський снайпер стріляє по українським військовим.

Кадри були опубліковані на сторінці Necro Mancer в Twitter. Також повідомляється, що зброя, з якого стріляє снайпер, була завезена з Росії.

"Імовірно, снайпер РОА "працює" по ЗСУ. Дата і місце зйомки невідомо", – прокоментував блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один український воїн, морський піхотинець Юрій Вовк, загинув під час бойових дій на Донбасі 10 жовтня.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!