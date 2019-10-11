У мережі показали "роботу" російського снайпера по ЗСУ. Відео

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як російський снайпер стріляє по українським військовим.
Кадри були опубліковані на сторінці Necro Mancer в Twitter. Також повідомляється, що зброя, з якого стріляє снайпер, була завезена з Росії.
"Імовірно, снайпер РОА "працює" по ЗСУ. Дата і місце зйомки невідомо", – прокоментував блогер.
Імовірно, снайпер # роа "працює" по # ЗСУ. Дата і місце зйомки невідомо https://t.co/HrSnqiApbF pic.twitter.com/NFhqeE6fGa- Necro Mancer (@ 666_mancer) October 10, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, один український воїн, морський піхотинець Юрій Вовк, загинув під час бойових дій на Донбасі 10 жовтня.
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