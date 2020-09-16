У мережі показали померлого в Росії терориста "ЛНР". Фото

Олексій Тітофф Розслідування 16:27, 16.09.2020 Оновлено: 16:28, 16.09.2020

У Росії помер терорист Руслан "Вихор" Віхров, який воював на боці "ЛНР".

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ полковник Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, смерть бойовика наступила через "трагічну ситуацію".

Відзначимо, що в базі "Миротворця" говориться, що Руслан Віхров народився 6 березня 1980 року. Проживав за адресою Луганська область, Станично-Луганський район, смт Станично-Луганське, вул. Гагаріна 123.

Віхров був бойовиком незаконних збройних формувань – навідником-оператором бойової машини четвертої бригади "ЛНР". Також терористи значився в рядах "міліції "ЛНР ".

Пост з соцмереж
Скріншот
Терорист "ЛНР" Руслан Віхров
Скріншот
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися фото терориста "ЛНР", який був убитий своїми ж товаришами по службі в районі тимчасово окупованого населеного пункту Логвинове.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

У Зеленського показали відео "багатолюдної" зустрічі президента в Австрії

Україна вперше в історії виграла Кубок Європейських чемпіонів із пляжного футболу

Сто два роки самотності

"Слуга" прийшла в Раду з елітним годинником майже з 4 тисячі євро. фото

Марина Порошенко очолила список ЄС на виборах до Київради