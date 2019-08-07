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У мережі показали наслідки "російської весни" в Донецьку: відеофакт

2.5т Читати матеріал російською

У мережі показали відео, на якому мародери орудують у зруйнованих обстрілом терористів багатоповерхівках в окупованому Донецьку.

Кадри показав у своєму Twitter блогер Necro Mancer. На них видно, як троє місцевих жителів, шукають серед уламків цінні речі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Водночас вони цинічно демонструють снаряди, які, за їхніми словами, нібито випустили по житлових будинках українські військові. Вони розташованій на вул. Злітній і Стратонавтів.

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У мережі показали наслідки "російської весни" в Донецьку: відеофакт

Скріншот із відео

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст Денис Казанський поставив на місце прихильників "Л/ДНР", які стверджують, що так звану допомогу терористам від Росії можна порівняти з підтримкою Києва американцями.

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Теми
Новини Донецька і Донецької області Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР
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Антошин Денис
Антошин Денис
Мародеров поймать и судить. Снаряды "вернуть"
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