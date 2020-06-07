У мережі показали маскування військ Росії на Донбасі. Фото

Російські військові на окупованому Донбасі маскують свої позиції під стоги сіна.
Блогер Necro Mancer опублікував у Twitter архівні фото розсекреченої позиції терористів (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Як маскуються російські найманці
На знімку видно засідку, прикриту сухою травою в формі стогу.
За словами блогера, таке маскування застосували найманці 7 ОМСБр окупаційних військ РФ.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, ОБСЄ засікла колону російських військових машин у "ЛНР", вона рухалися вночі і повз КПП.
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