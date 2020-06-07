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7 червня • оновлено в 15:55
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У мережі показали маскування військ Росії на Донбасі. Фото

1.2т
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Російські військові на окупованому Донбасі маскують свої позиції під стоги сіна.

Блогер Necro Mancer опублікував у Twitter архівні фото розсекреченої позиції терористів (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Як маскуються російські найманці

Як маскуються російські найманці

На знімку видно засідку, прикриту сухою травою в формі стогу.

За словами блогера, таке маскування застосували найманці 7 ОМСБр окупаційних військ РФ.

У мережі показали маскування військ Росії на Донбасі

Twitter\@666_mancer

Як повідомляв OBOZREVATEL, ОБСЄ засікла колону російських військових машин у "ЛНР", вона рухалися вночі і повз КПП.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
війна Донбас
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