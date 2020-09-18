У мережі показали фото "зраненої" війною землі на Донбасі

Фонд "Повернись живим" опублікував показове фото землі на Донбасі, рясно проштриканої гільзами від куль.

Як повідомляється на Facebook-сторінці фонду, автором світлини є Олександр Благій (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Земля, зранена війною!", – підписав фото автор.

У фонді розповіли, що це земля поблизу Ясинуватої. 4 серпня 2014 року місто було звільнено від терористів, а вже наступного дня довелося відступити задля уникнення великих жертв серед місцевого населення.

17 серпня відбулося повторне звільнення. Однак бої на околицях тривали, тому остаточна зачистка міста затяглася на кілька днів.

У березні 2016 року бойові дії поряд із Ясинуватою поновилися – тоді йшли бої за контроль над автотрасою Донецьк-Костянтинівка.

"Ясинувата сьогодні – це місто, яке контролює ворог. Українське місто. Земля, яка мала б давати щедрі врожаї, де мали би бігати дітки, як це було до війни. Земля, зранена війною", – зазначається у повідомленні.

Facebook "Повернись живим"

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