У мережі показали бій воїнів ЗСУ з найманцями Росії

У мережі опублікували відеоролик бою українських військовослужбовців з терористами на Донбасу.

Кадри, зняті за допомогою тепловізора, в Twitter опублікував офіцер ЗСУ Сергій Нещадим. Коли і в якому районі це відбувалося, не уточнюється (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Бій з терористами на Донбасі кадр відео

На відео показано, як наші бійці, імовірно, підбираються до ворожої позиції і вступають в бій з противником. Перед цим по зміцненню було нанесено декілька ударів, потім воїни підійшли до нього і кинули гранату і вступили в перестрілку.

"Хто чекав роботу – отримаєте! На відео професійні актори, всі персонажі вигадані, збіг з реальними героями випадкові. Разом переможемо!" – прокоментував ролик Нещадим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські захисники зняли на відео момент знищення вогневих та житлових позицій терористів "ДНР" на тимчасово окупованій території Донбасу.