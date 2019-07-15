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У мережі оприлюднили фото військових РФ, які захопили Крим

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У мережі показали нові докази участі 234-го десантно-штурмового полку Росії в захопленні українського Криму.

Дані оприлюднили волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm. Вказується, що вони зібрали інформацію про ще трьох учасників (військовослужбовців в/ч 74268, дислокація – м. Псков, РФ) кримської спецоперації.

Загалом InformNapalm розкрив більше 10 епізодів із фактами участі військових цієї дивізії як в окупації Криму, так і в захопленні бурових вишок "Чорноморнафтогазу" і бойових діях на Донбасі.

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"Нове розслідування показує, що військові РФ усвідомлювали, що їх перекидають в Україну й що вони виконували злочинний наказ на території іншої держави", – наголошується в статті.

Ілюстрація. Анексія Криму

Ілюстрація. Анексія Криму

Інформаційний опір

Серед росіян, які причетні до незаконних дій Росії в Криму, були помічені:

Лаугін Денис Олександрович (народився 27.05.1994; проживає в м. Істра Московської області).

9 березня 2014 року в своєму акаунті в соцмережі він опублікував знімок, на якому його знято біля вагона поїзда. Військовий підписав фото: "Їдемо, їдемо..."

Наступну фотографію він завантажив 21 травня з коментарем: "Повертаємося (бувай, Україно...)"

У мережі оприлюднили фото військових РФ, які захопили Крим

Скріншот InformNapalm

У мережі оприлюднили фото військових РФ, які захопили Крим

Скріншот InformNapalm

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26 червня 2014 в альбомі Дениса Лаугіна з'явилася фотографія посвідчення до медалі за окупацію Криму.

У мережі оприлюднили фото військових РФ, які захопили Крим

Скріншот InformNapalm

Дембельське фото Лаугіна з медаллю

Дембельське фото Лаугіна з медаллю

Скріншот InformNapalm

Крім того, на сторінці Лаугіна у соціальній мережі є фото польового табору в селищі міського типу Струги Червоні у Псковській області.

У мережі оприлюднили фото військових РФ, які захопили Крим

Скріншот InformNapalm

Болотов Андрій Сергійович (народився 09.05.1994, проживає в м. Воронеж). Росіянин є товаришем по службі Лагуніна, на своїй сторінці в одній із соцмереж публікував фото того ж табору.

У мережі оприлюднили фото військових РФ, які захопили Крим

Скріншот InformNapalm

Він також хвалився фото з медаллю за окупацію Криму.

У мережі оприлюднили фото військових РФ, які захопили Крим

Скріншот InformNapalm

У списку друзів Болотов позначив як товариша по службі Олександра Рахманіна

У списку друзів Болотов позначив як товариша по службі Олександра Рахманіна

Скріншот InformNapalm

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Олександр Рахманін (народився 12.06.1992, живе в м. Железногорськ Курської області).

На своїй сторінці в нотатках написав: "Поїхав в Україну 07.03.14". Пізніше сестра Рахманіна опублікувала фото брата з медаллю за окупацію Криму.

У мережі оприлюднили фото військових РФ, які захопили Крим

Скріншот InformNapalm

У мережі оприлюднили фото військових РФ, які захопили Крим

Скріншот InformNapalm

У мережі оприлюднили фото військових РФ, які захопили Крим

Скріншот InformNapalm

Посвідчення до медалей за окупацію Криму підписував командир 234-го ДШП підполковник Олег Грицаїв.

Олег Грицаїв

Олег Грицаїв

Колаж InformNapalm

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі оприлюднили дані активістів, які зникли або загинули в Криму за роки окупації півострова.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Росія фотографии соцмережі
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Воспылали пердаки орков путенских...
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Кто там кого захватил? Может кто-то героически сопротивлялся? Время переписывать новейшую укристорию.
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Северг Олег
Северг Олег
Как любят украинцы после драки кулаками махать.. Просто хлебом их не корми дай всем рассказать какие они герои. Но как известно на словах ты Лев Толстой а на деле ... украинец.
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