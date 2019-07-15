У мережі оприлюднили фото військових РФ, які захопили Крим

У мережі показали нові докази участі 234-го десантно-штурмового полку Росії в захопленні українського Криму.

Дані оприлюднили волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm. Вказується, що вони зібрали інформацію про ще трьох учасників (військовослужбовців в/ч 74268, дислокація – м. Псков, РФ) кримської спецоперації.

Загалом InformNapalm розкрив більше 10 епізодів із фактами участі військових цієї дивізії як в окупації Криму, так і в захопленні бурових вишок "Чорноморнафтогазу" і бойових діях на Донбасі.

"Нове розслідування показує, що військові РФ усвідомлювали, що їх перекидають в Україну й що вони виконували злочинний наказ на території іншої держави", – наголошується в статті.

Ілюстрація. Анексія Криму Інформаційний опір

Серед росіян, які причетні до незаконних дій Росії в Криму, були помічені:

Лаугін Денис Олександрович (народився 27.05.1994; проживає в м. Істра Московської області).

9 березня 2014 року в своєму акаунті в соцмережі він опублікував знімок, на якому його знято біля вагона поїзда. Військовий підписав фото: "Їдемо, їдемо..."

Наступну фотографію він завантажив 21 травня з коментарем: "Повертаємося (бувай, Україно...)"

Скріншот InformNapalm

Скріншот InformNapalm

26 червня 2014 в альбомі Дениса Лаугіна з'явилася фотографія посвідчення до медалі за окупацію Криму.

Скріншот InformNapalm

Дембельське фото Лаугіна з медаллю Скріншот InformNapalm

Крім того, на сторінці Лаугіна у соціальній мережі є фото польового табору в селищі міського типу Струги Червоні у Псковській області.

Скріншот InformNapalm

Болотов Андрій Сергійович (народився 09.05.1994, проживає в м. Воронеж). Росіянин є товаришем по службі Лагуніна, на своїй сторінці в одній із соцмереж публікував фото того ж табору.

Скріншот InformNapalm

Він також хвалився фото з медаллю за окупацію Криму.

Скріншот InformNapalm

У списку друзів Болотов позначив як товариша по службі Олександра Рахманіна Скріншот InformNapalm

Олександр Рахманін (народився 12.06.1992, живе в м. Железногорськ Курської області).

На своїй сторінці в нотатках написав: "Поїхав в Україну 07.03.14". Пізніше сестра Рахманіна опублікувала фото брата з медаллю за окупацію Криму.

Скріншот InformNapalm

Скріншот InformNapalm

Скріншот InformNapalm

Посвідчення до медалей за окупацію Криму підписував командир 234-го ДШП підполковник Олег Грицаїв.

Олег Грицаїв Колаж InformNapalm

Нагадаємо:

До цього InformNapalm публікував підтвердження участі військових Чорноморського флоту Росії в анексії Криму в 2014 році.

Крім того, волонтери проекту викрили компанію-пособника спецоперації РФ із захоплення українських моряків в Азовському морі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі оприлюднили дані активістів, які зникли або загинули в Криму за роки окупації півострова.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!