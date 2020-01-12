"У мене дитину вбили!" Депутат Соболєв озвучив нові обставини в справі про замах

Депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв просить передати справу про замах, у результаті якого загинув його 3-річний син, до Головного слідчого управління Національної поліції України.

За словами депутата, він більше двох тижнів намагався домогтися передачі справи в ГСУ, однак безрезультатно. Про це подружжя Соболєвих розповіло в інтерв'ю Hromadske.

Він зазначив, що проводить власне розслідування замаху, в якому йому допомагають "професіонали своєї справи", з якими він дружить довгі роки.

"Ми просунулися дуже далеко. Чому ми почали це робити – тому що я не побачив жодних дій із боку тих людей, які повинні це робити", – сказав він.

За словами Соболєва, батько підозрюваного в організації злочину Юсупа Абуєва, місцеперебування якого невідоме, виїхав з України до Австрії, а слідчі його не допитали.

Батько вбитого в Києві хлопчика Соболєв Колаж

"Він один із посередників. Я вам навіть більше скажу – два тижні, поки його батько був у Києві, я намагався з ними зустрітися. Але він уникав зустрічі. Тільки коли він поїхав до Австрії, подзвонив мені і сказав: "Ви хотіли мене побачити? Прилітайте до мене". І додав, що найближчі півроку не збирається повертатися в Україну", – повідомив депутат.

Він зазначив, що зрозумів для себе мотив замаху, однак зараз не готовий говорити на цю тему.

"Я коли вам покладу на стіл n-і кримінальні справи, за якими певні особи ніяк не можуть вирішити питання, тоді ми поговоримо на цю тему. Певним людям я заважаю в покупці їх кримінальних справ", – заявив депутат.

Як розповів Соболєв, його "замовляли" неодноразово. Він дав слово своїй родині, що буде докладати всіх зусиль для того, щоб такого горя більше не було ні у кого.

"Не дай бог комусь мати на руках запис того, що тебе замовили і не знати до кого звернутися. У мене дитину вбили, а я до пана генерального прокурора стукаю. Реакції нуль. Коли мені підкинули чеку від гранати з запискою, щоб я тікав, тому що моїм дітям буде непереливки... Так, було, але я їхати нікуди не буду", – сказав депутат.

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