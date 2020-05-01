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3 травня • оновлено в 23:04
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"У мене багато ненависті!" Сеітаблаєв розкритикував "утиск" культури в розпал COVID-19

2.8т
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Режисер Ахтем Сеітаблаєв розкритикував владу за спроби заощадити на культурі в розпал епідемії коронавірусу.

В ефірі токшоу "Свобода Слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 1 травня, він заявив, що урізати повинні інші сфери, але не культуру, яка має для України "стратегічне значення".

Ахтем Сеітаблаєв

Ахтем Сеітаблаєв

"У мене багато ненависті, і я не знаю, що з нею робити. Я бачу конкретні факти... Я пропоную ухвалювати рішення щодо культури не тільки як виступ перед глядачем, а як стратегічну складову людини, завдяки якій вона існує. Коли говорять, що це недоречно... Не може це бути недоречним.

Можна подивитися в бюджет, я можу об заклад за 15 хвилин знайти мінімум пів мільярда гривень у нестратегічних напрямках, які дотуються державою. Коли говорять, що культура може почекати, то у мене народжується злість", – сказав Сеітаблаєв.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні співачка Оля Полякова заявила, що карантин потужно вдарить по артистах і культурі в цілому, це може зіграти на руку Росії.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Савік Шустер Ахтем Сеітаблаєв
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
урезать нужно пенсии(лучше вобще не платить)зарплата долна быть минимальной ,кроме култьуры конечно,надо закрыть больници,оставить одну поликлинику в Киеве,и по однму ФАПу в облцентрах.и снимать кино..кино,кино,кино,то что его не смотрят девяносто процентов гаселения страны,не важно.
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