"У мене багато ненависті!" Сеітаблаєв розкритикував "утиск" культури в розпал COVID-19

Режисер Ахтем Сеітаблаєв розкритикував владу за спроби заощадити на культурі в розпал епідемії коронавірусу.

В ефірі токшоу "Свобода Слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 1 травня, він заявив, що урізати повинні інші сфери, але не культуру, яка має для України "стратегічне значення".

Ахтем Сеітаблаєв

"У мене багато ненависті, і я не знаю, що з нею робити. Я бачу конкретні факти... Я пропоную ухвалювати рішення щодо культури не тільки як виступ перед глядачем, а як стратегічну складову людини, завдяки якій вона існує. Коли говорять, що це недоречно... Не може це бути недоречним.

Можна подивитися в бюджет, я можу об заклад за 15 хвилин знайти мінімум пів мільярда гривень у нестратегічних напрямках, які дотуються державою. Коли говорять, що культура може почекати, то у мене народжується злість", – сказав Сеітаблаєв.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні співачка Оля Полякова заявила, що карантин потужно вдарить по артистах і культурі в цілому, це може зіграти на руку Росії.

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