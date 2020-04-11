У Мелітополі здійснив аварійну посадку винищувач МіГ-29. Фото з місця НП

Розслідування 08:22, 11.04.2020 Оновлено: 12:31, 11.04.2020

У п'ятницю, 10 квітня, ввечері на військовому аеродромі в Мелітополі Запорізької області здійснив аварійну посадку винищувач МіГ-29 з бортовим номером 47 Повітряних сил ЗС України.

Як повідомляє Telegram-канал "Ранкова Зоря", пілот винищувача залишився живий (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

МіГ-29

На опублікованих знімках видно, що корпус літака перебуває на злітній смузі.

Причини аварії поки не повідомляються.

Telegram/morgenxshtern
Telegram/morgenxshtern
Telegram/morgenxshtern
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Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео посадки двоповерхового і найбільшого пасажирського літака у світі під час шторму. Через сильний вітер судно спочатку "підвисало" в повітрі, а потім акуратно приземлилося.

Стюардеса дала пораду з порятунку життя під час аварійної ситуації на борту літака.

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