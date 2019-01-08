У Мексиці затримали олігарха Фукса з українським нардепом: усі подробиці

У мексиканському аеропорту Канкун 7 січня було затримано громадянина України і громадянина Росії. Ними виявилися народний депутат України Андрій Іванчук (заступник голови "Народного фронту") і путінський олігарх Павло Фукс.
Це сталося на підставі того, що Фукс внесений у міжнародний чорний лист. Зокрема, олігархові вже відмовляли у в'їзді в США та Ізраїль, а для відвідування відкриті тільки країни Європи, повідомило джерело OBOZREVATEL.
7 січня о 21:12 російський олігарх та український нардеп прилетіли в Канкун чартерним літаком. Цього ж дня Фукс був помічений у Талліні (Естонія).
У момент затримання Фукс та Іванчук перебували в аеропорту з дружинами. Нагадаємо, що український нардеп оформив із дружиною фіктивне розлучення. Це було зроблено для того, щоб не декларувати розкішну нерухомість у Монако, яка оцінюється у 500 млн євро.
Згодом Іванчука відпустили, оскільки під час затримання він пред'явив дипломатичний паспорт, використовувати який у приватних поїздках парламентарій не має права. Фукс досі очікує рішення суду. За нашими даними, його помічники шукають чартер для повернення олігарха в Україну.
Павло Фукс
epravda.com.ua
Вартість чартеру, яким здійснювався переліт, становить 200 тис. євро в один кінець. Щоб Фукс міг дозволити собі такий переліт, киянам потрібно проїхатися на київському метро 3 333 333 рази. Адже з кожної поїздки, яка зараз обходиться людям у 8 грн, 2 грн йдуть у кишеню Фуксу. Саме він провернув оборудку із незаконним підвищенням тарифів у київській підземці.
Поява Іванчука в тандемі з Фуксом дуже несподівана, проте одразу проливає світло на те, хто ж міг покривати російського олігарха й відстоювати його інтереси в українських владних колах. Адже Іванчук є давнім соратником Арсенія Яценюка.
У зв'язку з таким розвитком подій, OBOZREVATEL уважно вивчить причетність Іванчука до гучних махінацій Фукса (наприклад, необґрунтоване подорожчання проїзду в київській підземці, лотерейний бізнес, газові та нафтові схеми з Держгеонадрами).
Андрій Іванчук
pravda.com.ua
Крім того, ми звернулися до Національного агентства запобігання корупції із вимогою з'ясувати, чи задекларував Іванчук свій політ чартером за 200 тис. євро. Аналогічну вимогу ми висунули і до його попередніх поїздок. Нагадаємо, що в 2017 році Іванчук 24 рази вилітав за кордон — в Європу, де проживає його сім'я. За межами України політик провів приблизно 158 днів. Найчастіше нардеп відвідував Мюнхен, Ніццу, Відень та Ібіцу. За нашими підрахунками, в сумі за 2017 рік політик заплатив щонайменше 14 347 євро за регулярні рейси. Крім того, Іванчук імовірно 17 разів користувався послугами приватних чартерних перевезень, які обійшлися йому приблизно в 149,3 тис. євро.
Павло Фукс і Андрій Іванчук
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Фукс розгорнув масштабну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради OBOZREVATEL Михайла Бродського через те, що ЗМІ опублікувало низку резонансних статей про те, як олігарх провернув хитру оборудку з боргами Київського метрополітену.
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства приблизно 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, із яких 2 грн пішли безпосереднього в кишеню путінського мільярдера.
У помсту за публікації про скандальну угоду Фукс почав розміщувати замовні брехливі матеріали на низькопробних сайтах, банерну рекламу, а також планував розганяти свою дезінформацію із проплачених бордів.
Дізнавшись про це, Бродський заявив, що захищатиме свою репутацію від провокацій Фукса у суді.
Також Бродський підкреслив, що не давав жодної згоди на використання своїх фото на замовних бордах Фукса. У зв'язку з цим він попередив усі бордові компанії про провокацію, що готується.
Крім того, Бродський розкрив ще одну багатомільярдну схему Фукса в Україні. За його словами, олігарх зумів здобути контроль над Держгеонадрами в Україні і навіть намагався шантажувати бізнесмена на цьому ґрунті.
У кінці грудня стало відомо про те, що Фукс готує в Україні нову масштабну аферу — спробу привласнити українську компанію "Центренерго". Це призведе до того, що Україна втратить сотні мільйонів гривень.