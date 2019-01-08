МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

У Мексиці затримали олігарха Фукса з українським нардепом: усі подробиці

26.2тЧитати матеріал російською

У мексиканському аеропорту Канкун 7 січня було затримано громадянина України і громадянина Росії. Ними виявилися народний депутат України Андрій Іванчук (заступник голови "Народного фронту") і путінський олігарх Павло Фукс.

Це сталося на підставі того, що Фукс внесений у міжнародний чорний лист. Зокрема, олігархові вже відмовляли у в'їзді в США та Ізраїль, а для відвідування відкриті тільки країни Європи, повідомило джерело OBOZREVATEL.

7 січня о 21:12 російський олігарх та український нардеп прилетіли в Канкун чартерним літаком. Цього ж дня Фукс був помічений у Талліні (Естонія).

У момент затримання Фукс та Іванчук перебували в аеропорту з дружинами. Нагадаємо, що український нардеп оформив із дружиною фіктивне розлучення. Це було зроблено для того, щоб не декларувати розкішну нерухомість у Монако, яка оцінюється у 500 млн євро.

Згодом Іванчука відпустили, оскільки під час затримання він пред'явив дипломатичний паспорт, використовувати який у приватних поїздках парламентарій не має права. Фукс досі очікує рішення суду. За нашими даними, його помічники шукають чартер для повернення олігарха в Україну.

Павло Фукс

Павло Фукс

epravda.com.ua

Новини
''Податок'' на схему Фукса: українців грабують на кожній поїздці у метро

Вартість чартеру, яким здійснювався переліт, становить 200 тис. євро в один кінець. Щоб Фукс міг дозволити собі такий переліт, киянам потрібно проїхатися на київському метро 3 333 333 рази. Адже з кожної поїздки, яка зараз обходиться людям у 8 грн, 2 грн йдуть у кишеню Фуксу. Саме він провернув оборудку із незаконним підвищенням тарифів у київській підземці.

Поява Іванчука в тандемі з Фуксом дуже несподівана, проте одразу проливає світло на те, хто ж міг покривати російського олігарха й відстоювати його інтереси в українських владних колах. Адже Іванчук є давнім соратником Арсенія Яценюка.

У зв'язку з таким розвитком подій, OBOZREVATEL уважно вивчить причетність Іванчука до гучних махінацій Фукса (наприклад, необґрунтоване подорожчання проїзду в київській підземці, лотерейний бізнес, газові та нафтові схеми з Держгеонадрами).

Андрій Іванчук

Андрій Іванчук

pravda.com.ua

Новини
Чергова махінація Фукса: як одіозний олігарх кинув Україну на мільйони

Крім того, ми звернулися до Національного агентства запобігання корупції із вимогою з'ясувати, чи задекларував Іванчук свій політ чартером за 200 тис. євро. Аналогічну вимогу ми висунули і до його попередніх поїздок. Нагадаємо, що в 2017 році Іванчук 24 рази вилітав за кордон — в Європу, де проживає його сім'я. За межами України політик провів приблизно 158 днів. Найчастіше нардеп відвідував Мюнхен, Ніццу, Відень та Ібіцу. За нашими підрахунками, в сумі за 2017 рік політик заплатив щонайменше 14 347 євро за регулярні рейси. Крім того, Іванчук імовірно 17 разів користувався послугами приватних чартерних перевезень, які обійшлися йому приблизно в 149,3 тис. євро.

Павло Фукс і Андрій Іванчук

Павло Фукс і Андрій Іванчук

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Фукс розгорнув масштабну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради OBOZREVATEL Михайла Бродського через те, що ЗМІ опублікувало низку резонансних статей про те, як олігарх провернув хитру оборудку з боргами Київського метрополітену.

  • У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства приблизно 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, із яких 2 грн пішли безпосереднього в кишеню путінського мільярдера.

  • У помсту за публікації про скандальну угоду Фукс почав розміщувати замовні брехливі матеріали на низькопробних сайтах, банерну рекламу, а також планував розганяти свою дезінформацію із проплачених бордів.

  • Дізнавшись про це, Бродський заявив, що захищатиме свою репутацію від провокацій Фукса у суді.

  • Також Бродський підкреслив, що не давав жодної згоди на використання своїх фото на замовних бордах Фукса. У зв'язку з цим він попередив усі бордові компанії про провокацію, що готується.

  • Крім того, Бродський розкрив ще одну багатомільярдну схему Фукса в Україні. За його словами, олігарх зумів здобути контроль над Держгеонадрами в Україні і навіть намагався шантажувати бізнесмена на цьому ґрунті.

  • У кінці грудня стало відомо про те, що Фукс готує в Україні нову масштабну аферу — спробу привласнити українську компанію "Центренерго". Це призведе до того, що Україна втратить сотні мільйонів гривень.

Особи
Павло ФуксАрсеній Яценюк
Місце
Україна
Теги
народний фронтНАЗК
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
89
2
Смішно
25
Цікаво
37
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Белый Алексей
Белый Алексей
Таких блядь не садят,и дела фиктивные рассыпаются в прах,так формально месяц погундят и всё.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Получается, что Народный Фронт через путинского олигарха Фукса связан с самим Путиным, т.е. является агентом Кремля и действует в интересах агркссора!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Вау! В 21:12 в Кармане, и в тот же день уже в Таллине!?!? Флеш отдыхает!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги