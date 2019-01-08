У Мексиці затримали олігарха Фукса з українським нардепом: усі подробиці

У мексиканському аеропорту Канкун 7 січня було затримано громадянина України і громадянина Росії. Ними виявилися народний депутат України Андрій Іванчук (заступник голови "Народного фронту") і путінський олігарх Павло Фукс.

Це сталося на підставі того, що Фукс внесений у міжнародний чорний лист. Зокрема, олігархові вже відмовляли у в'їзді в США та Ізраїль, а для відвідування відкриті тільки країни Європи, повідомило джерело OBOZREVATEL.

7 січня о 21:12 російський олігарх та український нардеп прилетіли в Канкун чартерним літаком. Цього ж дня Фукс був помічений у Талліні (Естонія).

У момент затримання Фукс та Іванчук перебували в аеропорту з дружинами. Нагадаємо, що український нардеп оформив із дружиною фіктивне розлучення. Це було зроблено для того, щоб не декларувати розкішну нерухомість у Монако, яка оцінюється у 500 млн євро.

Згодом Іванчука відпустили, оскільки під час затримання він пред'явив дипломатичний паспорт, використовувати який у приватних поїздках парламентарій не має права. Фукс досі очікує рішення суду. За нашими даними, його помічники шукають чартер для повернення олігарха в Україну.

Павло Фукс epravda.com.ua

Вартість чартеру, яким здійснювався переліт, становить 200 тис. євро в один кінець. Щоб Фукс міг дозволити собі такий переліт, киянам потрібно проїхатися на київському метро 3 333 333 рази. Адже з кожної поїздки, яка зараз обходиться людям у 8 грн, 2 грн йдуть у кишеню Фуксу. Саме він провернув оборудку із незаконним підвищенням тарифів у київській підземці.

Поява Іванчука в тандемі з Фуксом дуже несподівана, проте одразу проливає світло на те, хто ж міг покривати російського олігарха й відстоювати його інтереси в українських владних колах. Адже Іванчук є давнім соратником Арсенія Яценюка.

У зв'язку з таким розвитком подій, OBOZREVATEL уважно вивчить причетність Іванчука до гучних махінацій Фукса (наприклад, необґрунтоване подорожчання проїзду в київській підземці, лотерейний бізнес, газові та нафтові схеми з Держгеонадрами).

Андрій Іванчук pravda.com.ua

Крім того, ми звернулися до Національного агентства запобігання корупції із вимогою з'ясувати, чи задекларував Іванчук свій політ чартером за 200 тис. євро. Аналогічну вимогу ми висунули і до його попередніх поїздок. Нагадаємо, що в 2017 році Іванчук 24 рази вилітав за кордон — в Європу, де проживає його сім'я. За межами України політик провів приблизно 158 днів. Найчастіше нардеп відвідував Мюнхен, Ніццу, Відень та Ібіцу. За нашими підрахунками, в сумі за 2017 рік політик заплатив щонайменше 14 347 євро за регулярні рейси. Крім того, Іванчук імовірно 17 разів користувався послугами приватних чартерних перевезень, які обійшлися йому приблизно в 149,3 тис. євро.

Павло Фукс і Андрій Іванчук

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