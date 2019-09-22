"У матраці пропалили діру": як в українців за борги забирають квартири

Перед початком опалювального сезону в Україні пожвавилися колектори. Вони почали активно захоплювати квартири боржників, де прописані діти, оскільки в холодну пору вигнати на вулицю сім'ю з неповнолітніми закон забороняє. Для захоплення квартир колектори наймають тітушок і кримінальників, а також погрожують підселити до власників таджиків і ромів.

Детальніше про те, як вибивають борги з українців – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Після смерті чоловіка почалися проблеми

Викладачка іноземної мови у Києві Наталія Шевченко вже четвертий місяць не може потрапити до своєї квартири на Княжому Затоні. Ще 1 червня в неї вселилися семеро незнайомих чоловіків, які поміняли замок, і тепер ні Наталію, ні її двох дітей туди не пускають.

Вулиця Княжий Затон Вікіпедія

Так із нею вчинили колектори, яким банк передав її борг із кредиту.

"Коли ми з чоловіком брали кредит на квартиру у доларах, то курс був 4,75. Квартира коштувала 275 тисяч доларів, ми зробили перший внесок – 50 тисяч, на решту суми взяли кредит в "ОТП банку". Коли вибухнула криза, ми вже перевели все у гривні. Я навіть не пам'ятаю суми, бо всім тоді займався мій чоловік, він заробляв гроші і він платив. Свого часу ми не могли виплачувати, то нам борг реструктуризували. Потім ситуація вирівнялася. Пам'ятаю, що у 2016 році чоловік мені сказав, що до кінця року ми вже покінчимо із цим боргом. Але через місяць він помер", – згадує жінка.

Сама Наталія репетитор, викладає німецьку мову. Зрозуміло, що коштів виплачувати борг у неї немає. Тим більше із нею залишилися двоє дітей, зараз їм 13 і 8 років.

Гроші

"У мене був стрес. Ми 25 років прожили разом, і ось на моїх очах помирає близька мені людина. Я в 42 роки заробила собі гіпертонію, тиск постійно стрибав. Мені було не до кредиту. Тільки через три роки я почала приходити до тями. Але за цей час мене ніхто не запрошував у банк, нічого мені не говорив. І тільки незадовго до захоплення квартири я отримала листа про те, що мій борг передали якійсь фірмі "Довіра", – каже Наталія Шевченко.

Зараз між Наталією і колекторами тривають судові розгляди. Але оскільки у квартирі прописані неповнолітні діти, то вигнати їх звідти без рішення суду ніхто не може

Оселилися люди кримінальної зовнішності

Однак колектори вистежили, коли Наталія поїхала на вихідних до іншого міста відвідати могили своїх рідних. У квартирі вона про всяк випадок залишила знайомого.

Колектори вистежили, коли жінка поїхала з міста newsone

Але ще 20 травня колектори примудрилися прописати у квартирі двох сторонніх чоловіків. Потім прийшли 31 травня та почали ломитися у двері.

"Прийшли люди кримінальної зовнішності. Знайомий викликав поліцію. Приїхав перший патруль, поговорив із цими людьми, але у квартиру їх не пустив. Пізніше довелося викликати другий патруль. І вже тоді за допомогою поліцейських ці чоловіки зуміли проникнути у квартиру, поліція їм просто не перешкоджала . Мого знайомого вони витіснили у коридор і все. Хоча поки немає рішення суду, ніхто сюди увійти не може", – обурюється Наталія.

Наталію у квартиру теж не пустили. Вона залишилася у чому була на вулиці. Всі її речі та дітей, документи, цінності, комп'ютер – все залишилося там.

"Тепер у квартирі живе семеро осіб, п'ятеро з яких там не прописані. Раніше колектори взагалі погрожували мені, що підселять десятьох таджиків, мовляв, сама попросиш, щоб тебе випустили з квартири", – каже жінка.

Тільки через два з половиною місяці жінці повернули речі. "Але не всі. Зникли гроші, цінності, нова шуба, колекція монет сина, не привезли частину меблів, бра, два комп'ютери. Речі повернули у жахливому стані, посуд упереміш із недопалками, у матраці пропалили величезну діру, і його довелося викинути. У горщиках із квітами гасили недопалки", – Наталя з жахом описує свої речі.

Тепер жінці доводиться знімати житло самій і заробляти гроші на дітей і оренду. А розгляд справи у суді знову перенесено на чотири місяці. "Зараз справа вже перейшла у кримінальну площину, оскільки вони захопили житло. До того ж я подала скаргу на поліцію, яка впустила цих людей у мою квартиру", – каже Наталія.

Колектори погрожують боржникам ua-reporter

Представники банку не давали увійти у квартиру

Днями киянка Олена Даниленко також не могла потрапити до своєї квартири – шлях їй перегородили представники "Укрсоцбанку".

"Коли ми прийшли з дитиною зі школи, біля дверей стояли здорові чоловіки у формі, вони просто не пускали нас додому. Один із них навіть сказав мені, що якби йому заплатили гонорар, то він би мене і вбив", – згадує Олена.

Ось цей чоловік погрожував Олені Даниленко і не пускав її до квартири Facebook Олени Даниленко

Facebook Олени Даниленко

Боротися з ними жінка не стала, а викликала поліцію. Але патруль нічим не допоміг та залишив жінку сам на сам із чоловіками у формі з написом "Тигр". Тільки після звернення до керівництва поліції Києва і приїзду журналістів найняті "тітушки" втекли.

"Це вже не перший прихід цих людей до мене. Вони показують довіреність від "Укрсоцбанку", що саме банк дозволяє їм діяти від його імені", – каже Олена.

Кредит у 70 тисяч доларів на цю квартиру Олена взяла ще у 2006 році. Спочатку виплачувала по 700 доларів, потім банк попросив збільшити виплати, і довелося віддавати по 900 доларів на місяць. Але коли курс скакнув до 12 гривень і вище, платити стало неможливо.

Тільки після втручання керівництва поліція вжила заходів Facebook Олени Даниленко

"Я писала банку листи, казала, що я ж хороша платниця, прошу переглянути умови. Мене запросили у банк і запропонували три варіанти. Або я виселяюся, забуваю про віддані їм 62 тисячі доларів і віддаю квартиру їм. Або я маю всю суму повернути протягом року, але для мене 700 тисяч гривень віддати було неможливо. Або банк подає до суду", – каже Даниленко.

В результаті фінустанова подала до суду, і рішення було таким: відраховувати з доходів Олени 40% до повного погашення боргу.

"Таким чином я віддала приблизно 26 тисяч гривень. І випадково дізнаюся, що моя квартира мені вже не належить, вона перейшла у власність банку", – каже Олена Даниленко.

Відключають світло і вмикають дриль

Колектори з'явилися біля дверей на початку літа. Спочатку вони викликали жінку на розмову на вулицю. Пізніше передали листа, в якому їй запропонували добровільно виселитися, виписати себе і дитину і вивезти речі. Оскільки Даниленко не погодилася, на неї почали тиснути.

"Вдома залишається 10-річна дитина, вони приходять і відключають світло. Потім під дверима вмикають дриль і вдають, що зараз почнуть розкривати квартиру. Але оскільки вона у мене під сигналізацією, то зробити цього вони не можуть. Тепер вони вирішили просто не впускати мене у моє житло, причому уже з погрозами для життя. Також обіцяли підселити до мене у квартиру циган".

Поки справа перебуває у суді, Олена обстоює своє право власності на це житло. І до рішення суду ніхто сюди увійти не може.

У п'ятницю Олена Даниленко написала заяву в поліцію на колекторів Facebook Олени Даниленко

"Справа наближається до холодів, почнеться опалювальний сезон, і в такий час виселяти неповнолітню дитину ніхто не має права. Тому вони і поспішають", – вважає Олена Даниленко.

Якщо справа розглядається у суді, то є надія

Як протидіяти колекторам, які тепер все нахабніше захоплюють житло боржників і викидають на вулицю дітей?

Колектори по-різному лякають своїх жертв

Адвокат Роман Марченко каже, що кожен випадок індивідуальний. "Якщо квартиру забрали законно, і рішення суду набуло чинності, це одне питання. Але якщо справа ще розглядається у суді, ви подали апеляцію, і рішення суду ще не набуло чинності – в такому разі потрібно викликати поліцію, щоб вони кваліфікували дії цих людей згідно із кримінальним чи адміністративним кодексом", – вважає Марченко.

Якщо ж поліція відмовляється вас захищати, то в такому разі на її дії слід скаржитися у прокуратуру.

Антиколектор-юрист Олексій Сіяниця радить у випадках, коли у двері до вас ломляться колектори, все фіксувати і розголошувати. "Олена повідомила про це в соцмережах, щоправда, не написала адресу. Але завдяки її посту відгукнулися люди, волонтери, подзвонили в поліцію, приїхали журналісти. І їй вдалося відбити цю атаку. Зараз їй допомагають і юристи, і правозахисники", – каже Сіяниця.

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