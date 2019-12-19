У Маріуполі трапилася ДТП з авто військовослужбовців: є постраждалі

У четвер, 19 грудня, в Маріуполі зіткнулися позашляховик військовослужбовців Mitsubishi і мікроавтобус Volkswagen.
Як розповіли свідки аварії, автомобіль військових прямував у сторону селища Мангуш, а мікроавтобус рухався проспектом Миру, коли трапилася ДТП. Про це повідомляє місцевий сайт 0629.com.ua.
У Маріуполі трапилася ДТП з авто військовослужбовців
Колаж
У результаті зіткнення у пасажирки Volkswagen зламався палець. Обидва автомобілі отримали пошкодження. На місце події прибули патрульні і швидка допомога.
ДТП в Маріуполі
0629.com.ua
ДТП в Маріуполі
0629.com.ua
ДТП в Маріуполі
0629.com.ua
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Чернігівській області ввечері, 16 грудня, зіткнулися вантажівка і пасажирський автобус сполученням Херсон – Москва. За різними оцінками, поранення отримали 16 пасажирів. При цьому три людини загинули.
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