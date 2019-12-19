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19 грудня • оновлено в 23:48
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У Маріуполі трапилася ДТП з авто військовослужбовців: є постраждалі

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У четвер, 19 грудня, в Маріуполі зіткнулися позашляховик військовослужбовців Mitsubishi і мікроавтобус Volkswagen.

Як розповіли свідки аварії, автомобіль військових прямував у сторону селища Мангуш, а мікроавтобус рухався проспектом Миру, коли трапилася ДТП. Про це повідомляє місцевий сайт 0629.com.ua.

У Маріуполі трапилася ДТП з авто військовослужбовців

У Маріуполі трапилася ДТП з авто військовослужбовців

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У результаті зіткнення у пасажирки Volkswagen зламався палець. Обидва автомобілі отримали пошкодження. На місце події прибули патрульні і швидка допомога.

ДТП в Маріуполі

ДТП в Маріуполі

0629.com.ua

ДТП в Маріуполі

ДТП в Маріуполі

0629.com.ua

ДТП в Маріуполі

ДТП в Маріуполі

0629.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Чернігівській області ввечері, 16 грудня, зіткнулися вантажівка і пасажирський автобус сполученням Херсон – Москва. За різними оцінками, поранення отримали 16 пасажирів. При цьому три людини загинули.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Маріуполь
Тег
ДТП
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