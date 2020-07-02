У Маріуполі п'яний школяр побив бездомного та підпалив його

У Маріуполі 1 липня школяр, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, побив бездомного і підпалив на ньому одяг.

Про це повідомляється на сайті центрального відділення поліції міста. Правоохоронці уточнили, що такі дії він вчинив заради розваги, а потім спокійно пішов додому.

"Заради розваги нетверезий школяр побив бездомного чоловіка, а потім підпалив на ньому одяг і як ні в чому не бувало відправився додому. Протягом доби оперативники затримали підозрюваного", – йдеться в повідомленні.

Постраждалого госпіталізували, ним виявився 37-річний бездомний чоловік.

Підлітка 2005 року народження затримали. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 ст. 115 (замах на вбивство). Всі обставини події встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в київському метро підлітки до втрати свідомості побили 20-річного хлопця, який зробив їм зауваження через їх поведінки.