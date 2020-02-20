Головна Новини
20 лютого • оновлено в 20:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Помер на робочому місці: на Донеччині податківець скоїв страшне самогубство

1.7т
Читати матеріал російською

У Маріуполі в четвер, 20 лютого, співробітник Головного управління Державної фіскальної служби в Донецькій області наклав на себе руки прямо на робочому місці.

Як повідомила пресслужба обласної прокуратури, стаціонарний оперативний черговий, перебуваючи на своєму робочому місці в кімнаті для зброї, застрелився з табельної зброї.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 з поміткою "самогубство" КК України.

Новини
Слідчий ДФС Дніпропетровщини попався на величезному хабарі: фото затримання

У прокуратурі зазначили, що досудове розслідування триває, проводяться першочергові розшукові дії.

У Маріуполі застрелився співробітник ДФС

У Маріуполі застрелився співробітник ДФС

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно у Вінниці 33-річна вагітна жінка намагалася накласти на себе руки, зістрибнувши з моста на автомобільній дорозі М-21. Її порятунок патрульними роти "ТОР" потрапив на відео.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Донецька і Донецької області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новини Донецька і Донецької області
Місце
Україна Маріуполь
Теги
смерть Державна податкова служба (ДПС) самогубство
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
6
Смішно
5
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги