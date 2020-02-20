У Маріуполі в четвер, 20 лютого, співробітник Головного управління Державної фіскальної служби в Донецькій області наклав на себе руки прямо на робочому місці.

Як повідомила пресслужба обласної прокуратури, стаціонарний оперативний черговий, перебуваючи на своєму робочому місці в кімнаті для зброї, застрелився з табельної зброї.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 з поміткою "самогубство" КК України.

У прокуратурі зазначили, що досудове розслідування триває, проводяться першочергові розшукові дії.

У Маріуполі застрелився співробітник ДФС Колаж

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно у Вінниці 33-річна вагітна жінка намагалася накласти на себе руки, зістрибнувши з моста на автомобільній дорозі М-21. Її порятунок патрульними роти "ТОР" потрапив на відео.

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