У Маріуполі однорічний малюк випав з вікна на очах у матері

У Маріуполі з вікна другого поверху випав малюк віком 1,4 року, який сперся на москітну сітку.

Дитина знаходилася в кімнаті з мамою і її знайомою, яка доглядала за хлопчиком, повідомляється на сайті Центрального відділу поліції. Жінка відкрила вікно, тримаючи дитину однією рукою і на мить відвернулася. В цей час малюк вислизнув з рук і разом з москітною сіткою випав з вікна. Хлопчик отримав численні травми.

Правоохоронці нагадують, що дитину не слід випускати з уваги ні на хвилину. Деякі сподіваються, що москітна сітка врятує дитину, але вона не витримає їх ваги, яким б не був малюк. Не варто також сподіватися, що вона сильно уповільнить швидкість падіння.

Москітна сітка небезпечна для дітей УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві малюки також випали з вікон висоток через москітну сітку. Вони дивом залишилися живі.

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