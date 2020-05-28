У Маріуполі чоловік викинув жінку з вікна та 7 років переховувався від поліції: фото затриманого

У Маріуполі чоловік виштовхнув жінку з вікна третього поверху і, ховаючись від покарання, втік до Білорусі.

Злочин стався в 2012 році. Було встановлено, що в п'яній компанії стався конфлікт і 23-річний чоловік виштовхнув жінку з вікна. Потерпіла отримала численні травми, але вижила, повідомляє пресслужба ГУ НПУ Донецької області.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст.121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження), і направила справу до суду. Але підозрюваний втік з-під арешту на тимчасово окуповану територію.

Затриманий українець ГУ НПУ Донецької області

"За час кочового життя чоловік змінив щонайменше дві країни та близько десятка міст. Не затримувався він і в орендованих квартирах, постійно змінював номери телефонів, навіть з рідними виходив на зв’язок зазначені дні. Вважав це відмінним планом маскування у переховуванні від правоохоронних органів. Проте чоловік не здогадувався, що весь цей час знаходився "на мушці" поліцейських, які відстежували кожен його крок.", – відмічено в повідомленні.

Утікача затримали в Білорусі в грудні 2019 року і в лютому екстрадували в Україну. українцю загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Донецькій області в п'яній сварці облили і підпалили чоловіка.

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